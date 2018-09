Ny endagsfestival på Christiania: »Med Journey gør vi det, vi er allerbedst til: Vi spotter de kunstnere, der bliver store lige om lidt« Den nye endagsfestival Journey spiller op i Den Grå Hal på Christiania lørdag 29. oktober.

Really? Har København brug for endnu en musikfestival?

Svaret er ja, hvis du spørger folkene fra Smash!Bang!Pow!, der i morgen - lørdag 29. oktober - byder indenfor til debut-udgaven af endagsfestivalen Journey i Den Grå Hal på Christiania.

Festivalen har sat sig for at præsentere en række navne, som de spår en særlig stor fremtid for. Gennem otte koncerter á 30-45 minutter hver (og en masse sveddryppende dj-sets som mellemlægspapir), kan du møde »de navne, vi alle kommer til at ville til koncert med om et år eller to«, siger en af festivalens idémænd Christian Hagen Thomasen.

»Flere af kunstnerne er måske ikke store nok endnu til at lave et solo-show, men det er de om et års tid eller to. Festivalen er et ydmygt forsøg på at spotte dem, der bliver store lige om lidt«, siger han.

Blandt de største scoops på Journey er blandt andre den engelske sangerinde Nilüfer Yanya (tænk Nina Simone møder Catpower) og London-drengen Jimothy Lacoste (tænk The Streets, men mere dansabelt og med mindre solbriller). Fra Danmark kommer CTM, Yangze, First Hate og Iceage.

Camden-knægten Jimothy Lacoste habla español og synger gerne om det:

Sangerinden Nilüfer Yanya har både engelske, irske og tyrkiske rødder:

London-rapperen Floiho og det fransk-britiske artpopnavn Lauren Auder står også på scenen, hvor der er dj-sets mellem koncerterne fra blandt andre Gents, Emma Acs, Lust for Youth, Yung og August Rosenbaum. Kate's Joint sælger mad, og der er kaffe fra Nørrebro-risteriet Andersen og Maillard til festivalen.

Smash!Bang!Pow! har tidligere arrangeret koncerter herhjemme med navne som Future Islands, Grimes og Father John Misty før de for alvor blev opdaget og siden har indtaget store scener.

»Med Journey gør vi det, vi er allerbedst til: Vi spotter de kunstnerne, der bliver store lige om lidt. Det er vores ekspertise«, Christian Hagen Thomasen.

Journey. Lørdag 29. september, 17-02. 230 kr. Billetter kan købes online og i døren. Den Grå Hal, Christiania. Refshalevej 2, Kbh.