Tour de Champagne: Kom på guidet boble-vandretur i København på Global Champagne Day Den danske champagneimportør Le Bon Goût inviterer sammen med baren Kester Thomas på en anderledes champagnesmagning gennem det indre København.

Det er ikke sikkert, man ved det, men den findes altså. Global Champagne Day. Og det er noget, der i visse kredse tælles ned til ganske minutiøst. På mærkedagens officielle hjemmeside tikker et ur året rundt - dage, timer, minutter og sekunder.

Lige nu er der 15 dage og en håndfuld timer til, at det løber løbsk og propper popper i et sandt kork-fyrværkeri kloden over.

I Danmark er vi også med, og der er nu mulighed for at markere dagen på behørig vis. På initiativ fra den danske champagneimportør Le Bon Goût og cocktailbaren Kester Thomas inviteres der nemlig på guidet Tour de Champagne i København.

Her vil det være muligt at deltage i en række champagnesmagninger, mens man nyder en 3 km lang tur igennem Indre Bys gamle gader. Blandt andet vil det være muligt at indtage et lille glas mousserende og små spiselige lækkerier i toppen af Rundetårn, mens vinproducenten F. Bergeronneau-Marion undervejs også vil give et indblik i champagnens tilblivelse og historie. I alt vil der være seks champagne-stop, hvor der serveres et glas og lidt snacks.

På dagen vil der være quiz, hvor man kan være heldig at vinde en Magnum-flaske med bobler. Vinderen udtrækkes på Kester Thomas kl. 20, hvor turen ender med ost og pølse - og mere champagne.

Herefter vil baren være åben med gode priser i dagens anledning.

Tour de Champagne. 19. oktober kl. 16, 16.30 eller 17.00. Baren Kester Thomas, Studiestræde 9, 1455 Kbh. K. Pris: 400 kr.