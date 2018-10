D-A-D udgiver album til foråret og fejrer det med koncerter i landets tre største byer Til foråret kan D-A-D-fans se frem til en koncertoplevelse med D-A-D i forbindelse med bandets nye album.

Traditionen tro har den modne kvartet endnu engang tilsat rock til årets Grøn Koncert og Smukfest. Men det er længe siden, at publikummet er blevet præsenteret for noget nyt fra den efterhånden midaldrende rockgruppe.

Men det laves der om på i det nye år!

Til foråret lancerer gruppen nemlig et nyt album – et album som går hen og bliver gruppens 15. studiealbum og som ligeledes bliver efterfølgeren til DIC.NII.LAN.DAFT.ERD.ARK, som udkom tilbage i 2011. Albummet forventes at komme ud i det tidlige forår.

Albumudgivelsen fejres med tre koncerter til april, som finder sted i landets tre største byer.

Allerede nu kan københavnerne sætte kryds i kalenderen fredag 12. april. Her vil D-A-D medlemmerne, som tæller vokal og guitarist Jesper Binzer, guitarist Jacob Binzer, bassist Stig Pedersen og Laust Sonne på trommer, indtage KB Hallen med deres nye show, som bl.a. vil byde på nye numre fra deres nyeste album.

Aarhusianerne og fynboerne kan ugen forinden nyde godt af D-A-D’s selskab. Fredag 5. april indtager bandet Ceres Arena i Aarhus, mens de lørdag 6. april tager turen til Odense, hvor koncerten finder sted i Odeon.

På onsdag, 10. oktober, starter forsalget og billetterne kan du købe her (København/Aarhus) og her (Odense).