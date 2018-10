Kunstner forvandler galleri til skønhedssalon: »Vi har fået et helt forskruet forhold til krop og skønhed« Kom til fernisering på fredag, når galleri VESS og performancekunstneren Brian Ulbrichsen åbner dørene til installationen 'Salon Forever Young' - en fiktiv skønhedssalon, der brygger vidundermiddel af rødt hår i baglokalet.

Når kulturnatten løber af stablen fredag 12. oktober, kan man med fordel slå vejen forbi galleri VESS på Oehlenschlägersgade i København.

Men man vil blive mødt af et lidt andet syn end det neutrale og kridhvide udstillingslokale, man kender på adressen. I stedet vil man stå overfor et af 70'ernes helt store adelsmærker: Farven orange.

Galleriet, der siden 2011 har præsenteret aktuel kunst på tværs af formerne, holder nemlig fernisering på den nye installation 'Salon Forever Young', der har et umiskendelig kitschet præg.

Bag det floskuløse navn gemmer der sig en fiktiv skønhedssalon, der i bedste reklame-stil slår sig op på lovning om evig ungdom. Men det notoriske vidundermiddel tæller hverken aloe vera eller hybridiske planteslægtinge til ginsengroden - der er noget helt andet på færde denne gang.

Der er tale om rødt hår. Hår fra en rødhåret.

Et produkt, der i ren aftapning skulle rumme hemmelige kvaliteter. Det er i hvert fald fortællingen, den danske performancekunstner Brian Ulbrichsen puster liv i med sin nyeste interaktive kunstoplevelse på Vesterbro.

Kritik af skønhedsidealer

På åbningsdagen vil man i salonen møde en frisør, der har en særlig interesse i rødhårede kunder. Hun klipper deres hår og udvinder et særligt stof, hvorefter det kommer på flaske.

Lyder det en anelse dubiøst, er det nok meningen. Ifølge kunstneren er kritikken af nutidens skønheds- og kropskultur nemlig tilsigtet.

»Vi har fået et helt forskruet forhold til krop og skønhed, hvilket jeg synes er rigtig ærgerligt. Jagten på ungdom er selvfølgelig ikke ny, og måske netop derfor er det stadig skræmmende, at gamle kroppe næsten vækker afsky hos mange«, fortæller Brian Ulbrichsen om tankerne bag 'Salon Forever Young'.

Til ferniseringen, der finder sted kl. 17-20, kan man opleve, hvad der sker, når en rødhåret gæst, i dagens anledning performeren Diêm Camille, besøger butikken, og man kan træde ind i baglokalet for at se nærmere på processen omkring vidundermidlet. Måske kan man være heldig at få sig en klipning...

'Salon Forever Young' af Brian Ulbrichsen. 12.-20. oktober. VESS, Oehlenschlægersgade 36 1663 København V.