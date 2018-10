Den succesrige danske rapper Noah Carter er øverst på plakaten til stor hiphop-'gadefest' på Vesterbro Red Bull Musics gadefest hylder Noah Carter og den danske hiphopscene med stor fest i november.

Lige som vi gik og troede, at gadefestssæsonen var slut for i år, inviterer Red Bull Music til årets måske allersidste af slagsen.

Fredag 9. november holder de nemlig stor hiphopfest i KPH Volume med Noah Carter øverst på plakaten.

At kalde festen for en egentlig gadefest er måske lidt misvisende, for godt nok er der højt til loftet, men loft er der altså i KPH Volume. Ikke desto mindre har den rå hal både betongulve og krakelerede, uisolerede vægge, hvorfor 'gadefest' måske alligevel ikke er ramt helt ved siden af.

Og der er sørget for et solidt hiphop-line-up til at varme betongulvene op.

Øverst på plakaten er som nævnt den danske rapper Noah Carter, der i løbet af de seneste år har haft stormende succes. I 2016 gav han en udsolgt debutkoncert til Red Bull Sound Select i Pumpehuset, og siden da er det gået stærkt. Noah Carter har nemlig spillet udsolgte koncerter i blandt andet Store Vega, udgivet to anmelder- såvel som publikumroste album og har i en alder af bare 24 år sat nye standarder for dansk, engelsksproget hiphop.

Noah Carters barndomsven og kollega Benny Jamz står også klar på 'gadescenen'. Jamz er ligeledes efterhånden en etableret del af den danske hiphop-scene og er kendt som en del af både B.O.C og Molo-slænget samt som soloartist og producer. Han har for nyligt udgivet nummeret 'Tjep' sammen med Kesi.

Aftenen byder også på en række nyere navne såsom London-rapperen Sk1nny, der for nylig er flyttet til Danmark og har udgivet den hårdtslående og UK-inspirerede debutsingle 'Problem' og Flexlikekev, der også har taget turen (og UK-lyden med sig) fra London til Danmark. De to rappere Beko og Marco Rahim indtager også scenen - både sammen og solo - og udgiver efter sigende en nyt fællesnummer forud for koncerten. Afrotrap-trioen Don x Lee x Barber fra 8210 lægger ligeledes vejen forbi.

Aftenens vært er Emil Lange, mens DJ Naima varmer både op og ned. Efterfølgende er der desuden efterfest med Emil Lange bag pulten. Billetter i forsalg koster 150 kr., mens man skal af med 200 kr. i døren. Vil man bare med til efterfesten koster det 50 kr. i døren.

Red Bull Music Presents: Gadefesten feat. Noah Carter. Fredag 9. november kl. 20-00 + efterfest til kl. 03.