Kulturnatten slog alle salgsrekorder og udvider nu med ekstra-festival for børn Kulturnatten slog sine egne salgsrekorder, da den årlige kulturelle begivenhed fredag løb af stablen. Nu udvider foreningen bag med 'Den Lille Kulturnat' for børn.

Med over 92.000 solgte Kulturpas slog Kulturnatten i København fredag 12. oktober alle tidligere salgsrekorder - og det er tilmed før, at de sidste tal fra salgsstederne er rullet ind. Til sammenligning solgte man til Kulturnatten sidste år lige over 80.000 billetter.

»Det blev en overvældende succes. Vi har solgt det største antal kulturpas nogensinde, og i og med, at det var så lunt vejr, foregik der mange ting rundt omkring i gaderne. Stemningen var simpelthen så god. Der er noget, der tyder på, at alt er forløbet præcist, som man kunne ønske sig«, siger Marie Myschetzky, der er sekretariatsleder for Kulturnatten.

Kulturnatten har fundet sted siden 1993 og er Københavns største enkeltstående kulturelle endagsbegivenhed.

Over 240 arrangører, heriblandt museer, ministerier, loger, trossamfund og foreninger, deltog i fredagens Kulturnat, hvor de havde lavet mere end 600 særarrangementer over alt i København og på Frederiksberg.

En stor og en lille kulturnat

Nu har Kulturnatten fået vokseværk. Fra næste år udvider Foreningen Kulturnatten i København med 'Den Lille Kulturnat'. Den nye Kulturnat kommer til at bestå af arrangementer for børn - selvfølgelig med forældre tilladt som vedhæng.

»Med Den Lille Kulturnat forsøger vi at komme gæsterne i møde – eksempelvis hører vi ofte, at børnene bliver for trætte og så videre i løbet af Kulturnatten. Derfor starter vi allerede klokken 16«, siger Marie Myschetzky.

Foreningen Kulturnatten i København beskriver 'Den Lille Kulturnat', som »Kulturnatten som du kender den; fyldt med eventyr, spænding og sjove eksperimenter«. De håber, at der med tiden vil være lige så stor interesse for 'Den Lille Kulturnat', som de oplever, at der er for 'den store'.

»Hvis den kommer op og snuse til den nuværende Kulturnat, bliver vi glade. Vores forhåbninger er, at gæsterne og arrangørerne vil tage godt imod det nye tiltag, vi lancerer, og at arrangørerne vil byde ind med spændende og fantasifulde børnearrangementer«, siger Marie Myschetzky.

»Vi håber også, at gæsterne vil glæde sig over, at de kan gå til kulturnat to gange om året. Det er klart den melding, vi får oftest: at de er kede af, at de ikke når alt det, der er på programmet«.

Treårig prøveperiode

Alle de deltagende foreninger, ministerier, museer og så videre, der tog del i fredagens Kulturnat, er inviteret til at tage del i 'Den Lille Kulturnat'.

Foreløbigt får ’Den Lille Kulturnat’ tre år til at vise, at den kan bide sig fast. Herefter vil Foreningen Kulturnatten i København evaluere og eventuelt justere for at finde frem til en form, der kan blive lige så populær, som Kulturnatten i løbet af de sidste 26 år er blevet.

»Kulturnatten som vi kender den i dag blev ikke til kulturnatten på et år. Den er også startet med 50 arrangører og 5.000 solgte Kulturpas, der sidenhen er blevet mange flere«, siger Marie Myschetzky.

»Vi har alle forudsætningerne for, at det skal lykkes. Vi har startkapital, et netværk af engagerede arrangører, know-how og et sindssygt godt brand, som mange holder af«.

'Den Lille Kulturnat' finder første gang sted 15. marts 2019 fra klokken 16-21.