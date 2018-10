Unge arkitekter åbner deres tegnestuer for folket med ny udstillingsrække i BLOX Dansk Arkitektur Center og Dreyers Fond sætter spot på nye tegnestuetalenter og giver dem helt frie hænder i ny udstillingsrække. Den kommende udstilling er skabt af tegnestuen We architecture, og åbner i morgen med gratis adgang og velkomstdrink kl. 16-18.

Dansk arkitektur har i mange år været noget, man taler om i hele verden.

Og hvis den succes skal fortsætte i fremtiden, er det vigtigt at give plads til nye talenter i arkitekturens verden.

Den fidus er Dansk Arkitektur Center (DAC) klar over, hvorfor de med udstillingsrækken Dreyers Arkitektur Galleri fokuserer på netop vækstlaget i dansk arkitektur.

Tre tegnestuer får på skift fri leg i DAC's forholdsvis nye hjem i den kontroversielle Blox-bygning, og her skal de hver især udfolde deres forskellige visioner for fremtidens arkitektur.

Den ene af de tre tegnestuer, Leth & Gori, var den første i udstillingsrækken. De har netop pillet de sidste rester af deres rumlige trækonstruktion, der var bygget henover Trappegalleriet i DAC, ned.

Men på torsdag opstår en ny udstilling, når WE architecture flytter en del af deres tegnestue ind i Trappegalleriet.

»Vi fik en fantastisk start på Dreyers Arkitektur Galleri med Leth & Goris åbningsudstilling, og nu glæder vi os meget til at byde WE architecture velkommen inden for i Trappegalleriet, hvor de bogstaveligt talt flytter ind og på den måde udstiller deres tegnestue og hverdag for gæsterne«, lyder det i en pressemeddelelse fra Tanya Lindkvist, programchef i Dansk Arkitektur Center.

Udstillingen af tegnestuens hverdag er dermed godt i tråd med DAC's ambition om at åbne arkitekturens verden for et bredere publikum og gøre lokale, turister og andre besøgende i BLOX bevidste om arkitekturens rolle i vores hverdag, hvor vi hele tiden færdes rundt i nye omgivelser.

Dreyers Arkitektur Galleri er et samarbejde mellem DAC og Dreyers Fond, der har særligt fokus på at fremme nye danske arkitektvirksomheder. Det er tredje år i træk, at de to arkitekturaktører samarbejder om at bringe nye talenter frem i lyset og de tre tegnestuer, der er udvalgt i år, er Leth & Gori, WE architecture og Point. We architectures udstilling åbner torsdag 17. oktober og kan opleves frem til 2. november, hvorefter Point overtager fra 8.-30- november.

Der er gratis adgang til Trappegalleriet i DAC, men til åbningen af udstillingen 'WE' - inkl. introduktion og velkomstdrink - torsdag 18. oktober 2018 fra kl. 16-18 skal man booke billet.