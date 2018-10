Ugens Ibyen-horoskop: Er du født i tvillingens tegn? Så bør du lytte til Gina Jaqueline i denne uge

Mal&Vin. Fredag 26. okt., kl. 17.50. Absalon, Sønder Boulevard 73, Kbh.

Skorpionen (24. okt.-22. nov.)

Det vigtigste for dig lige nu er, at du holder, hvad du lover. Tager du det alvorligt, har du gode kort på hånden. Du kan roligt dele dine tanker med andre, også selv om du har vilde ideer. Det er netop på det niveau, du kan komme videre med nyt.

Ibyen spår: Føler du dig ekstra vild i løbet af ugen og får modet til at prøve noget nyt, kan du svinge forbi Michelinrestauranten Kadeaus nyligt åbnede lillesøsterrestaurant Roxie (5 funklende hjerter her i avisen!). Spis dig mæt i grillet havtaske og dansk sorthummer, og skyl de nynordiske måltider ned med en af restaurantens mange cocktails.

Roxie. Bremerholm 6. Kbh. K. Åben mandag til søndag.

Skytten (23. nov.-21. dec.)

Du har det helt fint i dit eget selskab, selv om du normalt er yderst selskabelig. Det, der lokker dig til at gå ud, skal være nyt og uimodståeligt. Du foretrækker aktiviteter i nærheden og efter fuldmånen onsdag kommer du ud. Du er fornuftig med penge.

Ibyen spår: Hvis der er noget, som lokker dig, er det årets filmprogram på MIX Copenhagen. Det hele starter med åbningsaften på fredag i Cinemateket, med stærk dokumentar om Linn da Quebrada som du kunne møde her i Ibyen for et par fredage siden. Både før og efter filmen kan du købe drinks, men du er jo fornuftig med skejserne.

MIX åbningsaften. Fredag 26. okt., kl. 19. 100 kr. Cinemateket, Gothersgade 55, Kbh. K.

Stenbukken (22. dec.-20. jan.)

En aftale med en af dine venner ligger fast først på ugen. Skal I mødes ude, skal det være under diskrete forhold. Midt på ugen har du andre aftaler, men du er stadig diskret. Livsglæden får næring, og det kan ske med en date i romantiske omgivelser.

Ibyen spår: Findes der noget mere diskret end at gå under jorden? Næppe! Så hvorfor ikke mødes med dine aftaler, ja måske endda din date, i Cisternerne på Frederiksberg? Mens I forsøger at finde ud af de fugtige, underjordiske grotter – og måske sniger jer til et lige så fugtigt kys – kan I se Jeppe Heins udstilling ’In is the only way out’.

In is the only way out. Frem til 30 nov. Søndermarken, 2000 Frederiksberg.

Vandmanden ( 21. jan.-18. feb.)

Din fysik er på toppen, og det nærmest indbyder til sportslig aktivitet. Du er god til at få klaret praktiske opgaver. Gør arbejdet til en leg, så kan du nyde at udfolde dig, mens du tjener penge. Hjemme fungerer det ikke optimalt, så du er mere ude, end du plejer.

Ibyen spår: Hvorfor tage i fitness og få ømme lår, når du kan tage til rave og danse, til du sveder tran? I tre år har

rave-kollektivet Fast Forward sat ild under den danske technoscene, og det skal selvfølgelig fejres med en 11 timer lang halloween-rave. Fil dine tænder, og pak din kæle-flagermus. Det bliver svedigt.

The Halloween Rave. 27. okt., kl. 22. 150 kr. KPH Volume, Enghavevej 80, Kbh. SV.