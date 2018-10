Gratis Nørrebro-festival disker op med debatter, mad, musik og fest mod økonomisk ulighed Fra tirsdag til søndag kan du gratis deltage i Mellemfolkeligt Samvirkes 'Equality Festival', der vil inspirere og uddanne dig til at bekæmpe den stigende ulighed i verden med både talks, musik og fest.

I denne uge sætter Mellemfolkeligt Samvirke fokus på den stigende ulighed i verden med festivalen 'Equality Festival'.

Uligheden i verden stiger nemlig hastigt - eliten bliver stadig rigere og rigere, og på globalt plan ejer 1 procent nu mere end resten af verden tilsammen.

Når det gælder den økonomiske (u)lighed er det forholdsvis let for de fleste af os at konkludere, at verden mere eller mindre er af lave, men det kan være svært lige at vide hvordan vi som privatpersoner skal bremse eller bekæmpe udviklingen.

Svaret er næppe helt simpelt, men Mellemfolkeligt Samvirkes 'Equality Festival' vil gerne give et bud på, hvordan vi hver især og sammen kan handle anderledes i vores hverdag til fordel for en bedre fælles fremtid.

Festivalen finder sted fra 23. oktober - søndag 28. oktober med hovedsæde hos Mellemfolkeligt Samvirke på Fælledvej på Nørrebro og byder på både viden, debat, folkekøkken, fest og fællesskab mod ulighed.

Onsdag er der talk om kultur og aktivisme på programmet kl. 17-18 på Fælledvej, mens der torsdag er folkekøkken for en halvtredser og filmaften (visning af 'Everyday Rebellion').

Fredagens program byder på både talk, stand-up, mad og musik. Kl 17-18.30 debatterer Lars Trier Mogensen (politisk kommentator, chefredaktør på Føljeton og radiovært på debatprogrammet 'Det Røde Felt' på Radio 24syv) og Mellemfolkeligt Samvirkes politiske chef Lars Koch om, hvorvidt vi 'har råd til de rige?'. Dernæst kigger Michael Schøt, der blandt andet er kendt for sine ugentlige taler om dansk politik i Schøtministeriet, forbi med stand-up og efterfølgende er der folkekøkken (50 kr.) og fest.

Festen foregår i Café MellemRummet i Ravnsborggade fra kl. 21.30-02 og bliver hostet af bookingbureauet Future Female Sounds og deres kvindelige/ikke-binære dj's Princess T, Frk. Skov og Schaarup.

Lørdag kan du pleje tømmermændene i den friske luft til gadeaktion fra kl. 12-13 eller møde repræsentanter fra den globale aktivistgruppe 'Youth Fight Inequality Alliance' kl 16-30-18. Aftenen byder igen på først folkekøkken og derefter fest i Mellemrummet, hvor Tia Turn Tables, KCL og DJ Lovecatt fra Future Female Sounds spiller op til dans kl. 20-01.

Søndag er der gratis kaffe, croissanter og paneldebatten 'Tag magten over økonomien' kl. 11-13 og efterfølgende tøjtryk. Festivalen afsluttes med en rap-workshop med Rapolitics, der kan lære dig at kaste med skarpe personlige og politiske rim.

Equality Festival. Tirsdag 23. oktober - søndag 28. oktober. Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Kbh. N.