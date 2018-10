Guide: Her kan du skråle om kap med andre til Spil Dansk-Ugen Snart lyder startskuddet på årets Spil Dansk-uge. Ibyen giver dig her fem bud på, hvor du skal tage hen, hvis du vil have rørt stemmebåndet eller høre andre gøre det.

På mandag, 29. oktober, går vi ind i den årlige Spil Dansk-uge. Men hvor tager man hen i København, hvis man vil slippe sin indre Sanne Salomonsen ud eller måske bare lytte til god musik?

Ibyen giver dig her fem bud på arrangementer, du kan tage til i løbet af ugen. Så smør stemmebåndet!

Morgensang på Kulturstationen Vanløse

Er du den morgenfriske type, kan du smutte forbi Kulturstationen i Vanløse på vej på arbejde. For findes der noget mere energigivende end at starte en arbejdsdag med at skråle med på diverse klassikere fra Højskolesangbogen i 20 minutter? Næppe!

Kulturstationen Vanløse. 31. oktober. kl. 8.30. Fri entré. Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse.

Fællessang i Cisternerne

Levende lys, fællessang og 17 sekunders rumklang. Det kan du få, hvis du tager til fællessang i Cisternerne i Søndermarken i løbet af Spil Dansk-ugen. De professionelle sangere fra Det Kongelige Operakor synger for, så du behøver ikke bekymre dig om, om du nu pitcher rigtigt, eller om din stemme har den helt rigtige røst. Koret sørger også for, at du kan låne et eksemplar af højskolesangbogen. Arrangementet er gratis, men der er kun plads til 150 deltagere. Så kom i god tid.

Cisternerne. 29. okt. – 4. nov. Klokken 20. Fri entré. Søndermarken, 2000 Frb.

Gå og syng på Frederiksberg

Har du brug for at røre mere end bare sangmusklen, bør du tage til eventet Walk A Song på Frederiksberg. Danmarks Underholdningsorkester inviterer på en tour de Frederiksberg med 17 syngende nedslagspunkter - heriblandt Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Rådhus og Musikmuseet. Hvert stop vil byde på et stykke dansk sangskat med en særlig tilknytning til det pågældende stop.

Walk a Song. 3. november, klokken 10. Fri entré. Søndermarken, 2000 Frb.

Indierock i Pumpehuset

Ser du hellere, at du helt kan slippe for at bruge din sangstemme, kan du bevæge dig ind i Pumpehuset. Her giver det odenseanske indierockband Tårn koncert. Bandet vandt for nyligt Odense Live Talentprisen og er nu aktuel med de to nye singler ’Frihed i Forfald’ og ’Sendt Afsted’.

Tårn i Pumpehuset. 1. november. Klokken 20. 140 kroner. Studiestræde 52, 1554 Kbh. V.

Auditiv wellness

Bliver koncerter og syngende gåture lidt for aktivt til dig, har musiknørderne Thulla og Ulla løsningen til dig. Mandag inviterer de på »en eventyrlig og afslappende lydrejse«, hvor de med bløde loops, smukke vokaler og syngeskåle vil åbne op for en musikalsk verden, der får dig til at glemme hverdagens stress og jag. Læg dig til rette og åbn op for musikalsk meditation.

Auditiv Wellness. 29. okt. Klokken 16.30. Fri entré. Nansensgade 1, 1366 Kbh. K.

