Indisk guru besøger Vestegnen: Hele verdens krammemor kærtegner danskerne i disse dage Guruen Amma har krammet flere end 38 millioner mennesker verden over, og nu kan du blive én af dem. Amma deler nemlig kram ud tirsdag og onsdag (23. og 24. oktober) i Brøndbyhallen - og det er en ganske gratis oplevelse.

Hun har en mission. Hun vil kramme sig til en bedre verden fri for lidelse.

Den indiske humanitære og spirituelle leder Mata Amritanandamayi, bedre kendt som Amma (der betyder moder), har på nuværende tidspunkt krammet flere end 38 millioner mennesker verden over. Nu kommer hun til Danmark, hvor det forventes, at hun vil kramme mange tusinde mennesker som led i sin verdensomspændende bevægelse for fred og kærlighed.

De sker over to dage, tirsdag 23. oktober og onsdag 24. oktober, hvor hun holder hof i Brøndbyhallen. Her vil hun dele krammere ud til alle, der trænger til en omfavnelse. Og det er en ganske gratis oplevelse. Arrangementet byder desuden også på taler, meditation, musik og vegetarisk mad.

Dagene begynder begge dage kl. 8.45 og løber til sent ud på aftenen. Det er vanskeligt at angive et sluttidspunkt, skriver arrangørerne for eventet. Faktisk lykkedes det hende engang at kramme 40.000 mennesker på 20 timer uden at holde pause - det skete i Penang i Malaysia.

På krammeturné

Amma har de sidste 30 år rejst over hele kloden og bragt kærlighed og håb med sin blotte tilstedeværelse, visdom og særlige omfavnelse (darshan). Turen forbi Brøndbyhallen sker i forbindelse med guruens Europaturné.

Ammas spirituelle mission handler om at løfte mennesker ud af lidelse ved at sprede sit budskab om medfølelse og kærlighed i hele verden. Dette sker ganske enkelt ved at hun gennem omfavnelse giver både følelsesmæssig trøst, åndelig vejledning og konkrete løsninger på problemer. Og det siges at være en både kraftfuld og livsforandrende oplevelse at modtage den.

Amma har bl.a. modtaget Ghandi Kings Fredspris for sit arbejde som krammemor.

Foruden sin verdensomspændende krammebevægelse for fred og kærlighed har hun også stiftet organisationen 'Embracing the World', der arbejder med en bred vifte af indsatsområder inden for nødhjælp, basale behov som mad og husly, uddannelse, sundhedspleje, miljø, myndiggørelse af kvinder og forskning.

Amma uddeler kram. 23. og 24. oktober med opstart kl. 8.45 og til sent ud på aftenen. Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10 2605 Brøndby.