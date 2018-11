8 spørgsmål til ugens stjerne i København: R&B-kometen Jorja Smith glæder sig til at vandre gaderne tynde Den 21-årige britiske R&B-sangerinde Jorja Smith er blevet spået til at være det næste store navn. Ibyen har taget en snak med sangerinden, der i aften, torsdag, giver koncert i Store Vega.

Det er ti år siden, Jorja Smith skrev sin første sang. Det er seks år siden, at hun blev opdaget på YouTube. Og det er kun lige knap fem måneder siden, at hun udgav sit debutalbum 'Lost & Found'. I dag er hun 21.

Hun er flere gange blevet spået til at være 'the next big thing', og de store etablerede kunstnere har også fået øjnene op for sangerinden med den smørbløde stemme. Hun har blandt andet sunget med på Drakes hjerteknuste nummer 'Get It Together', som hun til at begynde med takkede nej til - hun kunne simpelthen ikke »relatere til sangen« og skiftede først mening, da hun gik fra sin daværende kæreste.

Torsdag 1. november giver Jorja Smith en udsolgt koncert i Store Vega. Ibyen har stillet otte spørgsmål til den unge sangerinde.

Hvor er du henne lige nu, og hvad lavede du for en time siden?

»Jeg er på vej til Paris fra Bruxelles, hvor jeg lige har spillet min første koncert på min europæiske turné. Det var fantastisk, og jeg glæder mig virkelig til resten af turneen«.

Hvad har været din vildeste spiseoplevelse, og hvor håber du at få noget lige så godt i København?

»Faktisk har jeg aldrig haft nogen vanvittig god madoplevelse. Men en oplevelse, jeg gerne ville gentage, er den, jeg havde sammen med min makeup-artist Carol, hvor vi fik kaviar på Madarin Oriental (et femstjernet hotel, red.) i Paris. Det var lækkert. Det kunne jeg godt vænne mig til«.

»Med hensyn til København har jeg hørt, at fisken er fantastisk, så jeg glæder mig til at prøve nogle fiskeretter, som jeg ikke har fået før«.

Hvad er et godt show for dig, og hvem er din live-inspiration?

»Øhm... Jeg vil sige, at et godt show er et, hvor jeg hygger mig, ser bandet smile og har et publikum, der kender mine tekster og generelt bare har det sjovt«.

»Når det kommer til live-inspiration, så er jeg vild med Erykah Badu. Hun er fortryllende, og det er en drøm bare at se hende optræde. Sidste år så jeg også Solange til Afropunk Festival og hendes søster Beyoncé på Coachella. Begge var lige inspirerende«.

Hvad vil du gerne nå at se/opleve i København?

»Jeg har en fridag, hvilket er meget usædvanligt. Jeg vil gerne vandre rundt, udforske byen og se dens seværdigheder«.

Hvad har du med til os?

»Mig, der er mig selv og optræder med 'Lost & Found', mens jeg har det hamrende sjovt med bandet«.

Jeg er meget hård mod mig selv Jorja Smith, sangerinde

Fortæl os om en sang, som du kommer med og om historien bag den?

»Jeg skrev 'Goodbyes' til en af mine tætte venner. Hun kæmpede med tabet af en af vores fælles venner. Beklageligvis fik hun aldrig chancen for at svare på den sidste besked, han sendte hende, før han gik bort. Min besked i sangen er, at du aldrig ved, hvornår det er det sidste farvel«.

Du har før fortalt, at dine idoler er Amy Winehouse og Lauryn Hill. Begge kvinder blev tidligt i deres karriere spået til at blive store artister. Mange spår det samme om dig. Er det noget, der påvirker dig?

»Pointen er, at det er svært at blive sammenlignet med andre artister – specielt når jeg føler, at jeg har min egen lyd. Artister som Amy og Lauryn er begge exceptionelle kvinder, og særligt Amy, der i min optik er en gudinde. Jeg bliver smigret af sammenligningen, og min lyd er helt sikkert påvirket af dem sammen med Nina Simone, Damien Marley, Mos Def og forskellige kunstnere og lyde, som jeg er vokset op med derhjemme«.

Hvad gør du for at holde dig selv nede på jorden?

»For at være ærlig holder jeg mig selv nede. Jeg er meget hård mod mig selv. Sommetider laver jeg fejl, men det gør, at jeg kan holde jordforbindelsen. Desuden har jeg et fantastisk team og en fantastisk familie, som alle er meget støttende og have været med mig igennem hele min rejse«.