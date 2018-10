Nyt koncertkoncept: Danske Tigermor sætter lyd til det Københavns efterår Det nye koncert-projekt SPACES skal få københavnerne til at stoppe op og nyde omgivelserne og naturen.

Et nyt koncept skal få musik og omgivelser til at smelte sammen, når der hver årstid spilles en koncert på et udvalgt udendørs sted i København.

Projektet hedder SPACES, og første koncert spilles allerede i morgen, lørdag den 27. oktober, i Utterlev Mose.

Koncerten vil foregå på en lille bro mellem Naturcentret Streyf og en mark fuld af græssende får. Der vil være skilte fra Rådvadsvej og ned til koncerten.

Kvinden bag SPACES er musikeren Camilla Bang, der går under navnet TIGERMOR. Hun har længe drømt om at holde koncerter med udgangspunkt i de fire årstider og udvalgte rum i byen.

Camilla Bang aka TIGERMOR udsendte sidste år nummeret 'Starting a fire':

Hun håber, at koncerterne kan blive en anledning til at stoppe op i en ellers så hektisk hverdag.

»Når man kører igennem byen kan man se, at alle stresser rundt, kigger ned i deres telefoner og er i deres egen verden. De skal bare nå igennem dagens forhindringsbane. Håbet er, at mange til de her spontane koncerter vil stoppe op og få et moment med dem, de står ved siden af«, siger Camilla Bang, der håber, at det også kan være med til at få folk til at se København med nye øjne:

»Jeg tror godt, at det eksempelvis kan være svært at få folk ud til Utterslev Mose. De her koncerter er min måde at fortælle, at der er de her smukke steder i byen«.

Skal vokse sig større

Og det er netop i Utterslev Mose, at projektets første koncert finder sted. Ifølge Camilla Bang skyldes det i høj grad mystikken i området.

»Mosen er kæmpestor, bundløs, forurenet og kulsort. Der er masser af hemmeligheder og historier gemt i den. For mig er det lidt uhyggeligt og mystisk, samtidig med at det er smukt. Lidt ligesom efteråret. Det har inspireret mig meget«, siger Camilla Bang.

Hvad konceptet med årstidskoncerter skal udvikle sig til, ved Camilla Bang endnu ikke. Hun håber dog, at det med tiden vil udvikle sig og vokse sig større. Måske endda til en lille mini-festival med flere kunstnere og bands.

Forventningerne til første koncert er dog mere beskedne:

»Mine forventninger er ikke så høje lige nu. Jeg håber bare, at der er nogen, der kommer forbi, og kan gå hjem og fortælle, at de har haft en god oplevelse, som de måske ikke havde regnet med«, siger Camilla Bang.

Projektet er støttet af Københavns Kommune, og lørdagens gratis koncert starter klokken 17.00. Der vil desuden være både sødt og varmt at lune sig på i efterårskulden.