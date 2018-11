Efter et halvt års byggerod: Elmegade har fået et makeover og åbner med stort rabalder (og champagne) Der vil være jazz og dj's , når de lokale butikker lørdag 10. november rykker varerne ud på det nye og brede fortov for at fejre Elmegades åbning.

Længe har den lille sidegade på Nørrebro haft mere til fælles med en skyttegrav end en fortovscafé. Det har ikke været et sted, hvor man gad indtage sin café au lait lørdag morgen. Men nu er det slut. Vejspærringerne bliver fjernet, og Elmegade ligner efter et halvt år i byggerod sig selv igen. Eller det vil sige, den ligner Elmegade vol. 2. Gaden er blevet total ombygget fra facade til facade, fortovene er blevet bredere og cyklister kan fremover se frem til at færdes mere sikkert på den nye cykelsti, der bevidst er afskåret fra vejen. Midt i det hele kommer der endda til at stå to træer. Det er godt nyt for de lokale butikker og beboere, som i renoveringsperioden har haft svært ved at bevæge sig rundt i området. »Nu bliver der mere ro på og sikkerhed i trafikken. Biler, cykler og gående flyder ikke sammen i farlige og stressede situationer«, siger Jesper Kjærgaard, der er medlem af arbejdsgruppen for Elmegade og ansat i butikken Packyard. Makeoveren er også godt nyt for alle de besøgende, der nu kan generobre gadens cafeer og restauranter. »Det er virkelig en milepæl for Elmegade at være nået hertil, og gaden tager sig langt bedre ud nu. Det håber vi selvsagt smitter positivt af på mængden af besøgende i vores dejlige gade midt på Nørrebro«, siger Jesper Kjærgaard. Gang i gaden På lørdag 10. november afholder de lokale butikker åbningsfest for alle besøgende. Der vil være godt gang i gaden med både jazzmusik og dj’s, mens butikkerne lover gode tilbud og viser varerne frem på de nye, brede fortove. Festlighederne skydes i gang kl. 11, hvor der bliver uddelt kaffe og croissanter til de første. Bliver man hængende i løbet af dagen, kan man være heldig at få sig et lille glas, når propperne poppes på 100 champagneflasker for at fyre op under den gode stemning. Til de små vil der være slikposer og mulighed for at deltage i konkurrencer og småevents i butikkerne. For de seje mænd er der seje mandeting at give sig til hos Lakor, der stiller søm og træblok til rådighed for moderat testosteronudfoldelse. Dertil serveres der lakridspiber. Åbningsfest. Lørdag 10. november kl. 11-17. Elmegade, 2200 København N.