Roskilde Festival 2019: The Cure lukker Orange Scene med maratonkoncert Når Roskilde Festivals Orange Scene næste år lukker og slukker lørdag nat bliver det med en maratonkoncert fra The Cure som afslutningskoncert.

I dag er det lige præcis én uge siden, at Roskilde Festival offentliggjorde de første 12 navne for næste års festival.

I går startede billetsalget så og for at holde hypen oppe, annoncerer festivalen her til formiddag, hvem der skal spille årets sidste koncert på Orance Scene lørdag nat.

Der er tale om det legendariske britiske rockband The Cure, som i år kan fejre 40 års jubilæum for udgivelsen af deres debutsingle 'Killing an Arab' (som til trods for navnet ikke er en racistisk eller anti-islamisk sang, men henviser til en Albert Camus' roman 'Den fremmede' fra 1942).

Selv om den ikoniske frontfigur og forsanger Robert Smiths udseende - det er ham med rød læbestift, tyk eyeliner og uregerligt spindelvævshår - og tekster bringer konnotationer til goth, var gruppen definerende for den britiske post-punk og new wave-bølge sidst i halvfjerserne, og deres lyd tenderer melankolsk og alternativ pop.

The Cure har gennem årene udgivet 13 studieplader, hvoraf flere af dem optræder på diverse lister over alletiders bedste albums og har budt på store hitsingler som 'Friday I'm in Love', 'The Lovecats', 'Just Like Heaven', Boy's Don't Cry' og 'Lullaby'. Deres seneste albumudgivelse '4:13 Dream' er hele 10 år gammel, men bandet har tidligere udtalt, at de indspiller nyt materiale i år.

The Cure er kendte for at levere timelange live-shows, og der er derfor udsigt til, at deres koncert bliver en vaskeægte maratonkoncert. Gruppen har desuden et særligt forhold til Roskilde Festival, hvor de til sommer spiller for sjette gang på Orange Scene.

»The Cure er på alle måder det oplagte navn til at afslutte næste års festival. De kan trække på et bugnende bagkatalog af hits og højtelskede klassikere fra de seneste 40 år, og deres særligt tætte forhold til Roskilde Festivals publikum skal nok skabe en helt speciel og rørende stemning. De har tilmed selv bedt om at få lov til spille årets sidste koncert på Orange Scene lørdag aften, så de har mulighed for at levere et ekstraordinært og uforglemmeligt maraton-show«, udtaler Roskilde Festivals programchef i en pressemeddelelse.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli 2019, og den endelige plakat kommer til at tælle ca. 180 musiknavne.

Billetsalget er lige startet - partoutbilletter koster 2100 kr., og endagsbilletter 1050 kr.