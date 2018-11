21-årig kok serverer klassisk mad i ikonisk kælderrestaurant på Frederiksberg Den blot 21-årige kok Otto Rantala-Jørgensen har overtaget den 130 år gamle Restaurant Bjørnekælderen på Frederiksberg Allé og har åbnet en restaurant i eget navn med fokus på klassisk mad fra hele europa.

Hvis du har været forbi Frederiksberg Allé for nyligt, har du måske lagt mærke til at noget er forandret i nr. 55., hvor restaurant Bjørnekælderen ellers har holdt til i hele 130 år.

Forandringen består i det nye skilt, som hænger lige ovenover indgangspartiets håndmalede Bjørnekælderen-bogstaver og med gyldne versaler fortæller, at her ligger nu restauranten ’Hos Otto’.

Den blot 21-årige kok Otto Rantala-Jørgensen har nemlig overtaget køkkenet i den gamle kælder og har åbnet en restaurant i eget navn. Lokale frederiksbergensere kender allerede Otto fra det populære spisehus Karmaman længere nede af alléen, hvor han gennem de sidste fire år sammen med sin far, kokken Claus Jørgensen (Formel B, Helenekilde Badehotel, m.fl) har serveret hverdagsmad til både lokale stamkunder og større selskaber.

Men nu står Otto så på egne ben i den ikoniske kælderrestaurant overfor Betty Nansen Teatret, hvor han vil servere klassisk mad fra alle europæiske hjørner.

Det er som nævnt ikke hvilken som helst restaurant, den bare 21-årige kok har overtaget. Bjørnekælderen var nemlig lidt af en sagnomspunden restaurant, der havde sit navn efter bjørnetæmmeren, som engang boede i lokalerne med sin bjørn, så de dagligt kunne gå til det nærliggende tivoli i Frederiksberg Have. Restauranten gik for at være samlingspunkt for forskellige samfundslag og fungerede desuden som fyraftensbar for folk som Kjeld Petersen og Dirch Passer efter deres optrædener på Betty Nansen Teatret.

Netop konceptet som klassisk kælderrestaurant og den folkelige ånd vil Otto forsøge at føre videre de næste mange år.

»Jeg vil gerne slå et slag for det klassiske håndværk med hjemmelavet fond og mad, der er lavet med kærlighed helt fra bunden. Det er vigtig med klassiske restauranter, der ikke er en del af den nynordiske bølge, Michelin-køkkener og vegetarcafeer med soyamælk, chiagrød og chailatte«, siger den unge kok til Ibyen.

Hos Otto har åbent tirsdag til fredag fra kl. 17 med mulighed for en tidlig teatermenu med sardiner, pølser, skinker, rillet, oste og tarteletter med brisler (245 kr.) og helaftensmenuen ’Ottos gæstebud’ (395 kr.), der kommer rundt i hele kortet og bare bliver ved, indtil bordet selv siger stop.

Restaurantens a la carte-kort byder på forretter til 125 kr. - blandet andet stracciatella di bufala med okseinderlår og syltet appelsinskal, kogte krabbekløer og snegleragout, mens udvalget af hovedretter blandt andet består af sort hummer Americain (dagspris), bouillabaisse (195 kr.), Wienerschnitzel af Grambogårdgris (195 kr.) og andeconfit (195 kr.).

En lille sjov gimmick er desuden, at der bliver vist Champions League-kampe i restauranten, som så serverer hjemmeholdets egnsret - eksempelvis risotto milanese med kammuslinger til Inter Milans hjemmekampe.

Derudover er der blandt andet både jule- og påskefrokoster og høstfester som fast sæsonindslag samt løbende pop-ups med forskellige gæstekokke. Som julefrokost-gæst kan man fra 15. november til 22. december vælge mellem en klassisk julemenu (395 kr.) og Ottos opdaterede julemenu med bl.a. bagt torsk og svinekæber.