Farvel til Barburrito, goddag til ... Mæxicansk: Populært københavnsk gadekøkken får både nyt navn og ny lillebror på Nørrebro Det mexicanske gadekøkken Barburrito skifter navn til det danskklingende Mæxico og åbner i samme omgang ny restaurant på Nørrebro.

Den populære mexicanske restaurant Barburrito, der har hjemme i kælderlokalerne under Tatoo Salonen i Skindergade, skifter navn til det mere mundrette og danskklingende Mæxico i januar 2019.

»Vi er en kombination af dansk og mexicansk på en sjov og kringlet måde, og der synes vi bare, at det (Mæxico, red.) passede perfekt ind«, siger Thomas Bachmann, der sammen med, Camilla Hviid Hansen, ejer Barburrito.

Navneskiftet skyldes også, at Barburrito i løbet af årene er vokset fra sit fødenavn.

»Til at starte med var tanken, at vi skulle være en Chipotle-løsning, hvor du kom ind og fik en hurtig burrito og smuttede igen. Nu er det i højere grad en oplevelse for vores gæster: Det er oplevelsen af blandingen af de to kulturer, og det er lige så meget indretningen, atmosfæren og gæstfriheden, som det er drikkevarerne og madvarerne«, siger Thomas Bachmann.

Navneskiftet kommer i forbindelse med, at brødrene bag åbner ny restaurant i Guldbergsgade 3 på Nørrebro til januar. Der vil i den forbindelse ikke ske ændringer i kernen af menuopsætningen, men den vil dog få et friskt pust. Hvilke nye tilføjelser til menukortet, der kommer, ønsker Thomas Bachmann ikke at komme nærmere ind på.

Barburrito eller Mæxico er stærkt inspireret af det mexicanske gadekøkken med bløde tacos og fyldte burritos. Men stedet er »ikke er for mexi-fundamentalister«, som brødrene Bachmann mange gange før har udtalt: De serverer ikke bare de mexicanske klassikere, som vi kender og elsker dem fra det latinamerikanske køkken. De fortolker de krydrede retter og parrer dem med sæsonens danske råvarer.

»Mexicansk mad, som vi synes, den skal være i Danmark = Mæxicansk«, lyder sloganet.

Politikens anmelder gav i 2014 Barburrito tre hjerter. Anmelderen kaldte blandt andet Barburrito for »byens bedste i prisklassen«, på trods af at mexi-bixen skuffede med deres »tacoer på underbagte vabelplastre«.

Gadekøkkenet åbnede første gang i 2013 og var dermed blandt de første, der startede den danske taco-revolution, som nu har gjort den mexicanske spise til en fast del af madudvalget i København.