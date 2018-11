Ugens Ibyen-horoskop: Er du født i fiskens tegn? Så skal du i biffen denne uge Ibyen tipper alle stjernetegn til ugens kunst-, kultur- og madoplevelser.

Hvordan kommer du bedst igennem denne uge?

Skal du besøge Christianshavns nye chokoladebutik? Til hyldest-aften for ’The Big Lebowski’? Eller til bio-vinsmagning?

Kig mod Solen, Månen og planeterne og find svar. Ibyen guider sammen med vores faste stjernekigger, Astrolog-Brian, dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i denne uge.

Horoskopet gælder 5.-11. november 2018.

Astrolog-Brian siger:Afslutninger og begyndelser præger ugen, hvor det også er godt at sætte en ny kurs i din økonomi. Husk i den forbindelse, at det, du giver ud, kan du få mangefold tilbage. Optimismen stiger, og det giver kærligheden gode vækstbetingelser. Det er snakken, der fører mennesker sammen.

Vædderen (21. marts-20.april)

En rastløshed og trang til fornyelse kan gribe dig. Du kender følelsen, for den stammer tilbage fra foråret. Du skal i gang med noget nyt, og helst noget, der gør dig klogere. Søg inspiration blandt dine venner. Du hører fra én, der beundrer dig.

Ibyen spår:»Kunsten skyller hverdagens støv af sjælen«, sagde Picasso, og han havde jo ret. Kunstnernes Efterårsudstilling har siden 1990 fungeret som et alternativ til Forårsudstillingen på Charlottenborg, og frem til 18. november kan du opleve nye og kommende kunststjerner, performances og foredrag i Den Frie Udstillingsbygning.

Kunstnernes Efterårsudstilling 2018. Til 18. nov. Den Frie, Oslo Plads 1, Kbh. Ø.

Tyren (21. april-21. maj)

Før du kaster dig over noget nyt, må du have bundet knude på et par løse ender først. Det bliver du ikke færdig med i denne uge. Du tager dig god tid til fællesskaberne, og her er du populær. Lidt flere penge på lommen gør det muligt at forkæle dig selv.

Ibyen spår:Hey, big spender, det er chokoladetid. På Christianshavn har chokolademager Patrick Pörtner netop åbnet en god gammeldags chokoladebutik, Confecture Copenhagen, med store gyldne lysekroner, gourmetflødeboller og chokoladestykker opkaldt efter blandt andet Amager og naboen Vor Frelsers Kirke.

Confecture Copenhagen. Overgaden oven vandet 40 A, Kbh. Hverdage 10-19.

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

Du befinder dig fint blandt andre, og det kan være ret tydeligt, hvad du er på udkig efter. Din interesse kan være forbundet med følelser. Det er ikke første gang, du forsøger at imponere – nu er det tid igen. Du fører dig frem med store armbevægelser.

Ibyen spår:Få ting kan imponere som at kunne mestre et sjældent sprog. Du skal til lanceringen af den Fynsk-Danske Ordbog tirsdag på Toga Vinstue. Har du svært ved at forstå de syngende eksistenser fra den skønne ø, kan du erhverve dig en ordbog. Harske Hubbi spiller op, og han har totalt i orden musiksmag-smag-smag-smag ...

Boglancering.6. nov. Kl. 20. Toga Vinstue. Store Kirkestræde 3. Kbh. K.

Krebsen (22. juni-22. juli)

Din fysik kan virke bedre, sikkert på grund af din vedholdende indsats. Du føler dig på toppen, men derfor er der ingen grund til at overdrive. Friluftslivet kan trække, og gerne med konkurrencer. Du opsøger steder, hvor du får et godt grin.

Ibyen spår: Vil du slippe for træningscentrets svedige lokaler og i stedet røre lattermusklen, skal du tage til Comedy på Bryggen, hvor en række komikere vil sørge for, at du går hjem med følelsen af at have trænet core i timevis. Så drop bare din dårlige samvittighed.

Comedy på Bryggen.6. nov. Kl. 20. Entré 100 kr. Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, Kbh. S.

Løven (23. juli-23. aug.)

Du starter ugen med at være magelig. Det skal nemlig være lysten, der motiverer til fysisk aktivitet. Det er lige præcis, hvad der sker. Du bliver grebet af en hobby , der kan få dig op af sofaen. Din charmerende måde at tage kontakt på vækker begejstring.

Ibyen spår: En hobby, der fremmer charmen, er gløgg, og hvis der er noget, der kan få dig op af sofaen, må det være (det uofficielle) danmarksmesterskab i den vinterlige drik. Lige meget om du er til den røde eller hvide af slagsen, så foreslår vi, kære løve, at du trækker i nissehuen og giver dig hen til kanel og mandelstumper.

DM i gløgg 2018. 11. nov. kl. 13. Fri entré. Torvehallerne, Frederiksborggade 21, Kbh. K.

Jomfruen (24. aug.-23. sep.)

Trænger dine boligforhold til forbedring, er det nu, du skal slå til. Er pladsen blevet for trang, eller ønsker du luftforandring, kan flytning være aktuelt. En læreproces kan være slut, og det har du grund til at fejre. Du kan forvente en større indtægt.

Ibyen spår: Opdaterede boligforhold, siger du? Vi har svaret: Udstillingen ’Kongelige juleborde’ er netop åbnet i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. Du kan blandt flere royale juleborde hente inspiration i f.eks. dronning Ingrids julebord med dansende piberensernisser. Bo Bedre, gå hjem og vug.

Kongelige juleborde. 6.-26. nov. Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård, Kbh.

Vægten (24. sep.-23. okt.)

Har du ikke en kæreste, er der godt nyt: Selv om du ikke er den, der griber chancen og tager initiativ for tiden, har du appeal. Du er en god reklame for dig selv, og du kan vælge og vrage mellem dem, der kontakter dig. Du får en spændende invitation.