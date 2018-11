Danmarks bedste gløgg kåres på søndag På søndag finder det uofficielle danske gløggmesterskab atter sted i Torvehallerne - og publikum kan smage med.

Tilbage i 2014 blev DM i gløgg introduceret af Gorm Wisweh fra Gorms Pizza) og Lasse Skjønning Andersen fra Grød. Siden da har det uofficielle mesterskab årligt fundet sted i Torvehallerne. Og i år er ingen undtagelse.

På søndag 11. november runder konkurrencen sit fjerde år, og her vil passionerede gløggologer og amatører endnu en gang dyste om at brygge Danmarks (uofficielt) bedste gløgg.

Og du kan være med til at afgøre, hvem titlen skal gå til. For både et dommerpanel og publikum kan stemme på deres favorit.

Arrangementet finder sted fra kl. 13-15 i Torvehallerne, og det er en ganske gratis fornøjelse.

Masser af gløgg til smagsløgene

De fleste forbinder smagen af den varme vin afrundet med friskpresset appelsinjuice og portvin med hyggelig julestemning.

Og masser af julestemning i form af gløgg vil være til rådighed på søndag, når de passionerede gløggologer hver skal brygge hele fem liter. Så der burde være rig mulighed for at både dommere og publikum kan smage på gløggen og få afgjort, hvor stemmen skal placeres.

Reglerne er enkle for gløggbryggerne: Det eneste krav er, at de skal brygge deres bud på den bedste gløgg. Så man kan godt indstille smagsløgene på noget, der går fra alt fra ’back to basic’ til at byde på nye tilføjelser som ingefær, havtorn og æbler.

Ideen til et DM i gløgg fik Gorm Wisweh sammen med Lasse Skjønning Andersen over en snak om, hvornår det egentlig er jul: »Og det er det, når den først gode kop velmodnede gløgg bliver serveret i slut-november, når kulden er helt rigtig og næsen tilpas blå«, som Gorm Wisweh tidligere har fortalt til Ibyen.

Sidste år var det de to restauratører Torben og Ulrik fra henholdsvis Peder Oxes Kælder og Huks Fluks’ gløgg baseret på økologisk Tempranillo, portvin, hvid rom, kardemomme, laurbær, enebær, ingefær, fransk eg og en ’ordentlig bunke love’, som fik skrabet flest stemmer til sig og dermed blev udnævnt til at have opskriften på Danmarks bedste gløgg.

DM i gløgg finder sted søndag 11. november kl. 13-15. Du kan læse mere om eventet her.