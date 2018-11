Hvad er egentlig meningen med livet? ArtRebels sætter fokus på menneskehedens helt store spørgsmål med ny endagsfestival i København Et nyt koncept blander talks, workshops, debatter, koncerter, filmvisninger og kunstoplevelser i et forsøg på at udforske menneskets potentiale.

Hvad betyder det for os, at teknologien overtager de menneskelige funktioner?

Hvad er egentlig meningen med livet?

Hvordan realiserer man sit fulde potentiale i et omskifteligt samfund?

Tankerne er store, de er dybe og de er vigtige at få talt om, mener gruppen bag det nye koncept Social Service Club, som finder sted lørdag 10. november kl. 14-02 på Islands Brygge.

Social Service Club vil skabe en reflekterende platform, hvorfra det menneskelige potentiale sættes i centrum. Et rum, hvor man kan mødes om de store eksistentielle spørgsmål, hvor man kan debattere meningen med livet, og hvor forskellige perspektiver på, hvad det vil sige at realisere menneskets fulde potentiale, kommer i fokus. Det udarter sig konkret i en række talks, workshops, kunstinstallationer, koncerter og debatter, der undersøger, hvordan man kan skabe en følelse af indre kontrol i en verden under konstant forandring.

»Forandringer og udfordringer sker lige nu i et tempo, som vi aldrig har oplevet før, og realiteten er, at menneskets hjerne og evne til at tilpasse sig kæmper for at følge med. Social Service Club er et et ydmygt bidrag til at få sat humane og sociale potentialer af den menneskelige kapacitet på dagsordenen«, skriver Carla Cammilla Hjort, der er initiativtager til Social Service Club, i en pressemeddelelse.



Det menneskelige potentiale sættes på dagsordenen

Dagens program byder bl.a. på foredrag af den amerikanske forfatter Holley Murchison, som fortæller om sin tilgang til menneskecentrerede forandringer. Hendes kendte foredrag går under navnet ’8 lessons in love’, og de sigter mod at skabe sociale forandringer for marginaliserede grupper i samfundet.

Også den danske hjerneforsker David Erritzøe kommer forbi. Til dagligt undersøger han effekten af psykedeliske stoffer på Imperial College i London, og vil i dagens anledning tale om, hvordan psykedeliske substanser kan afhjælpe mentale lidelser som angst og depression.

På programmet finder man også Sinead O’Dwyer, der gennem mode forsøger at bekæmpe dominerende kropsidealer, mens den danske multikunstner FOS udforsker objektets betydning for sociale relationer. På den musikalske front finder man blandt andre minimalistisk R’n’B af Selma Judith, melankolske folk-melodier af Josiah Konders og technorytmer af Simon Littauers.

Du kan læse mere om programmer her.



Social Service Club. Lørdag 10. november kl. 14-02. Sturlasgade 14, Islands Brygge.