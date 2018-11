Ibyen-horoskopet: Er du løve? Så skal vi høre om dine slibrigste sexfiaskoer i denne uge

Hver uge guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens stjernekigger, Astrolog-Brian, der lægger horoskopet. Du kan få dit horoskop tilsendt hver mandag ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Horoskopet gælder 12.-18. november 2018.

Ugens intro

Astrolog-Brian siger: Mars får et spændende møde med overraskelsernes planet, Uranus. Det er et oplagt tidspunkt til at sætte noget nyt i gang på eller i det hele taget prøve noget nyt. Så du må bruge lidt tid på at finde frem til de nye og spændende steder, der slår dørene op.

Vædderen (12.marts-20.april)

Starten af ugen overskygges af pligter, men du får hurtigt tid til noget, der er sjovere. Indtil fredag er det dig, der tager initiativ til at ses med andre. Du tiltrækkes af begivenheder, der kan samle mange mennesker. Fredag trækker følelserne dig i en romantisk retning.

Ibyen spår: En patriark har fødselsdag, og han skal dø! Det kan samle dig og hele hans familie, når Betty Nansen lægger scenegulv til ’Kat på et varmt bliktag’. Du får spyttet løgne i hovedet, når familien kæmper om Big Daddys arv. Nedsmeltning af kernefamilien garanteret.

Kat på et varmt bliktag. Frem til 31. dec. Entré: 70-395 kr. Betty Nansen, Frederiksberg Allé 57, Frb.

Tyren (21. april-21. maj)

Din hverdag kan ligge lidt underdrejet. Du må bruge tid på ting, der ikke virker, eller noget, der skal laves om. Det dræner dig for energi, men det vender heldigvis op til weekenden. Nu kan du indhente det forsømte sociale samvær, gerne med en snak over et måltid mad.

Ibyen spår:Du vil ævle og spise, og for nylig åbnede det helt rette sted for dig: Kiin Kiin Tok Tok på Vesterbro Torv, hvor kokken Henrik Yde er gået thai-amok og serverer karryretter, kongekrabbe, fermenterede specialpølser fra Chiang Mai og masser af cider. Priserne skulle være rimelige, og du kan også tage maden med hjem.

Kiin Kiin Tok Tok. Vesterbrogade 55 B, Kbh.

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

Du har følelsen af at blive modarbejdet, og det kan ikke undgå at smitte af på dit ellers gode humør. Tag en pause fra det, der ikke umiddelbart lykkes for dig lige nu. Du omgiver dig med festglade mennesker. Indstil dig på andres dagsorden og følg med i festlighederne.

Ibyen spår:Ja, følg lige med i festlighederne! For fredag aften og nat er den afrikanske del af Distortion, Black Distortion, tilbage med en støttefest for netop de gratis asfaltbal under festfestivalen. En række live acts og dj’s står klar med afrorytmer, og danse-crews vil belære dig om, hvorfor Gud gav dig en røv.

Black Distortion. 16. nov. kl. 23-05. Entré 100 kr. Pumpe-huset, Studiestræde 52, Kbh. K

Krebsen (22. juni-22. juli)

En stærk forbindelse bakker dig op og booster din selvtillid. Det giver dig mod til at handle på nogle kærlige følelser. Du kan også komme videre med et talent eller en evne, du ønsker at udvikle. Du skal have et kærligt spark for at komme uden for en dør, og det får du.

Ibyen spår:Ingen kan give dig et los som kampsportskongen Bruce Lee, og mandag er der repremiere på hans film ’The Way of the Dragon’ fra 1972, der herhjemme blev kendt som ’Dragen slår til igen’. Oplev en ny digitaliseret udgave af Lee og Chuck Norris i en episk slås-scene.

The Way of the Dragon. Premiere 12. nov. Spiller i biografer landet over.

Løven (23. juli-23. aug.)

I dyb koncentration er du nærmest bundet til dit hjem i starten af ugen. En date eller romantiske eventyr kan dog forstyrre på en behagelig måde. Men ellers læner du dig lidt op ad vennernes initiativer og forslag. Dem dukker der også flere op af.

Ibyen spår: Ryst lingeri-posen, og dyrk de katastrofale sexeventyr. ’Smut Slam’ er dirty open mic, og under temaet ’epic fail’ opfordrer vi alle løver til at brøle om dengang, de gled i glidecremen. Gå på scenen og fortæl om egne sexkatastrofer eller nøjes med at lytte. Der er frække præmier, så du kan ende med at blive bundet til/i hjemmet igen, blinkesmiley.

Smut Slam. 15. nov. kl. 20. Entré: 80-100 kr. The Tipi Bar. Lygten 1, Kbh. NV.

Jomfruen (24. aug.-23. sep.)

Den igangsættende energi er det ikke sikkert, du mærker meget til. Der er næsten risiko for, at du går helt i hi. Noget må indhentes eller genopfriskes, og det kan være studier eller andre færdigheder, du ønsker at opnå. Du har lidt penge til fornøjelser i weekenden.

Ibyen spår: Løs billet til ’Kongens fald’ i Skuespilhuset. Her får du genopfrisket den kanoniserede klassiker, og samtidig får du blæst enhver forestilling om romanen omkuld, når den voldsomt kreative spanske instruktør Carlus Padrissa danser en tango med Mikkel Thøgersen.

Kongens fald. 17. nov. kl. 20. Entré 100-490 kr. Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36, Kbh. K.

Vægten (24. sep.-23. okt.)

Slip lidt af fornuften og slå dig løs. Det gælder frem for alt om at gribe øjeblikket. Tag imod en invitation eller opfordring, der udfordrer dine grænser lidt. Planlæg ikke for meget, det spontane vil alligevel fylde mest. Du vil få nye spændende bekendtskaber.



Ibyen spår: Havets bløddyr har aldrig været dit førstevalg. Men denne fredag giver du dem en ny chance og tager på Østersskole i Torvehallerne, hvor du lærer kunsten at åbne det genstridige skaldyr og får tre styk og et glas bobler med i prisen. Skål og pas på, at kniven ikke smutter, så dine nye bekendtskaber bliver kortlivede.