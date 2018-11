Kødfri julefråder? Ibyen guider til 7 vegetariske julefrokoster I en måned fuld af brun sovs og fede proteinbomber kan alle få brug for et vegetarisk pusterum. Ibyen guider til de bedste kødfrie julefrokoster.

Hvor går du hen i København, hvis du er vegetar eller bare dødtræt af julens mange fede, brune og kødfulde retter? Frygt ej! Ibyen guider dig gennem den kødfulde jungle, så du kan finde frem til de bedste vegetariske julefrokoster i København.

Plant Power Food

Har du mod på at skifte nogle af julefrokostens faste indslag ud, skal du besøge Plant Power Food. Her serveres til forret en kinaradise-ceviche med urter og fermenterede grøntsager toppet med kaviar lavet på trøffelolie. Til hovedret kan du blandt andet mæske dig i den åbne rugbrødssandwich med hjemmelavet julepaté af ovnristede svampe og solsikkefrø toppet med dehydrerede portobellosvampe, friske urter og syltet rødløg.

Du kan også fylde dig med kartoffelmos med misosovs og rødkål med et tvist af appelsin. Til en julefrokost hører selvfølgelig også dessert, og hos Plant Power Food får du den traditionsrige æbleskive lavet på søde kartofler og julens varme krydderier.

Plant Power Food. Pris: 229 kroner per person. Fælledvej 15, Kbh. N

www.plantpowerfood.dk

VeVe

Foto: Henrik Freek Det er folkene bag michelinrestauranten Kiin Kiin, der driver VeVe, hvor niveauet også er højt.

Skal din julefrokost ikke bare smage, men også dufte af jul, er det den grønne gourmetrestaurant VeVe, du skal søge mod. Her har julestemningen for alvor overtaget restauranten, som har givet sig i kast med at nyfortolke julens klassikere.

Her er rødkålen utraditionel, salaterne dufter med deres appelsiner, nelliker og juleroser af december, og risalamanden har fået sig en overhaling. Når du er nået igennem retterne, kan du med rette konsumere en omgang blå ost og et glas portvin eller tre for derefter at skylle det hele ned med en lun gløgg-cocktail. Bare så du kan holde varmen på hjemturen.

VeVe.Pris uden vin: 750 kroner per mand. Dampfærgevej 7, Kbh. Ø

www.veve.dk

Amass

Foto: Amass Et godt stykke ude på Refshaleøen finder man avancerede grønne retter hos Amass.

Brænder pengene, du har tilovers efter julegaveindkøbene, ekstra meget, er Amass et godt bud på, hvor du kan lægge dem.

Her har vinterens råvarer overtaget menuen. Du kan blandt andet finde gårsdagens kartoffelbrød med saltet græskar. Du kan få grillet kålrabi med løg, grønkål og brøndkarse. Du kan få din græskar med kvæde og kornolie eller en omgang røget knoldselleri med grønt fra haven, poresvampe og sølvbede.

Og når du efterhånden har kæmpet dig gennem de mange retter, kan du slutte måltidet af med en brownie på korn og sort peber eller karamelliseret æble med brændt sukker og purpurhvede-miso. Sådan har du med garanti ikke fået din julefrokost før.

Amass.1095 kr. Refshalevej 153, Kbh. K

www.amassrestaurant.com

Urten

Har du mod på at gå plantestænglen ud i kødets måned, er den veganske restaurant Urtens julefrokost et godt bud. Til forret kan du vælge mellem en cremet svampesuppe med hvidløgscroutoner og røgede pinjekerner og den mere julede rødkålssalat med appelsiner, mandler og tørrede tranebær.

Til hovedret kan du vælge ovnbagte rodfrugter og svampe med kartoffelpuré, glaserede perleløg og æbler med rødvinsglace eller gratinerede fyldte squash med grønkålssalat, tranebærkompot og pebersauce.

Heldigvis er der altid plads til lidt dessert, og her gør Urten det ekstra julet: Vælg mellem en pebernødskage med kanelskum, brændte hasselnødder og appelsinsirup og klassikeren risalamande med kirsebærsauce, tørrede kirsebær, ristede mandler og urter.

Urten. 2 retter til 220 kr./ 3 retter 275 kr. Larsbjørnsstræde 18, Kbh. K. Fås frem til januar.

www.urtenvegan.dk