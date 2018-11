Er du til gøgl eller røgelse? Ibyen guider til julemarkeder for enhver smag Julemarkederne er tilbage, og med sig bringer de velsignet (til)bud og måske en smule trængsel og alarm. Men det er jul, så det er cool.

VÆRK. Til den kræsne køber

Dette julemarked er for dig, som savner mere end plastikjuletræ og Ikea-kopper, og som gerne vil give en jule-, værtinde- eller mandelgave, der holder i lang, lang tid.

Du får nemlig både kreativitet og kvalitet for pengene, når du besøger Værk, Danske Kunsthåndværkere & Designeres årlige julemarked, som bliver afholdt i Designmuseets have. I et stort opvarmet cirkustelt står nogle af landets mest talentfulde håndfolk, og de sælger ud af deres keramik, tekstiler, papir, læderarbejder og meget andet.

Over to weekender vil ikke mindre end 65 professionelle fagfolk lokke med gode varer og tilbud, og så kan man desuden købe lidt lækkert at spise og drikke, så man kan holde varmen, også når man forlader museumshaven.

Værk: kunsthåndværkermarked i Designmuseets have. Fri entré. 30. nov. 1.,2.,7.,8. og 9. dec. Fredage 12-17 og lørdage og søndage 10-17. Designmuseum Danmark, Bredgade 68, Kbh. K

Reffen. Til den romantiske eventyrer

Foto: Foto: Brandis Brandsdottir For en halvtredser kan man i alle barer på Reffen købe rødvinsgløgg med mandler, rosiner og stjerneanis.

Hvis man tager havnebussen eller cyklen et godt stykke ud på Refshaleøen, vil du opdage, at alle boderne herude har gjort sig umage for at skabe julestemning. Du kan købe økologiske juletræer, tage på romantisk tur i hestevogn, lytte til juleklassikere sunget af kor, finde håndlavede gaver eller spise dig igennem en alternativ julefrokost fra det globale madmarked. Lørdage kl. 12-14 lægger julemanden vejen forbi.

NB! Der er masser af overdækkede og opvarmede hyggekroge, lover Reffen.

Jul på Reffen.Fr.-lø. kl. 12-22, Sø. 12-18 frem til 16. dec. Refshalevej 167, Kbh. K www reffen.dk

Jægersborggade. Til den smagfulde hipster

Foto: Joachim Adrian På Jægersborggade kan du krydre julestemningen med kaffe i alverdens afskygninger. Hvad end du er til koldbryg, drypkaffe eller klassisk espresso.

Du har, eller dater, fuldskæg, du ejer mindst en kaktus, og du har mere end to tatoveringer. Det er en bedaget kliché, men jeg ved, du findes (måske fordi jeg selv tenderer). Igen i år er der julemarked i den gade, hvor den københavnske idé om en hipster blev udklækket, Jægersborggade.

Selvfølgelig er gaden meget mere end mikrobryg og cold brew, og det kan du opleve, når butikker og beværtninger rykker ud på gaden med deres labre varer. Du kan lære at kaste med din baby hos Bærebarn, du kan komme til oprydningssalg hos Craft Sisters, komme til mandarinskrælningskonkurrence hos Tricotage og meget andet, for slet ikke at nævne al den virkelig lækre gløgg, du kan kaste i dig.

Op på cyklen og ind på brostenene.

Jul i Jægersborggade. Fri entré. 1. og 2. dec. kl. 10-16. Jægersborggade, Kbh. N.

Avedørelejren. For dig med gøgl i hjertet

Julemanden når også forbi den gamle kaserne i Hvidovre, såmænd.

OK, det er måske ikke lige rundt om dit hjørne. Men hallo, prøv noget andet, end du plejer, og tag til den gamle kaserne i Hvidovre, hvor mere end 80 boder byder sig til med for eksempel lokalt brygget øl og lokalt dyrket vin, slagtervarer, smykker, cremer, julepynt og kunsthåndværk. Og når du har brug for en pause, kan du opleve klassisk gøgl, tage på tur med hestevogn, ride på islænderheste, møde julemanden eller tage på skattejagt på Cirkusmuseet, hvor du også kan høre skrøner fra cirkusverdenen.

Jul i Avedørelejeren. 9.december kl. 10-15. Gratis adgang. Alarmpladsen, Hvidovre

.cirkusmuseet.dk

Tivoli. Til dem, der tror på julemanden

Foto: Jens Dresling Igen i år har Tivoli pyntet sig til jul. Og lokker med 'Hjulkøbing' med damptog og det hele.

Ja, det gør vi selvfølgelig allesammen, men der er alligevel en bestemt aldersgruppe, som dyrker ham mere end de andre. For børn og alle andre barnlige sjæle, der får julelys i øjnene over, ja, julelys, er det svært at komme uden om Tivolis jul. Hvor en million julelys i øvrigt tændes.

Her får du jul, jul og så en ordentlig spand jul. Det er nisselandskab, 1. 000 juletræer, honningkageslot, og så kan du selvfølgelig møde selveste santa himself, hjemme i julemandens stue. Han er klar til at få taget billeder og høre, hvad alle artige poder ønsker sig under juletræet i år. Der er fire mand til skiftes om den tjans, så humøret holdes højt måneden igennem.

Alt er med andre ord, som det plejer, i julens Tivoli, og juletraditioner skal man ikke kimse ad.

Jul i Tivoli. Entré til parken: 50-120 kroner. Frem til 31. dec. Tivoli, Vesterbrogade 3, Kbh. V

Christiania. Til den pynteglade

Foto: Lasse Kofod Christianias julemarked i Den Grå Hal.

Hvis du elsker guld, røgelse og myrra skær så meget, at du kunne være den fjerde vise mand, skal du nok slå et smut forbi Christianias årlige julemarked.

Med over 100 boder kan du her hente store håndfulde eksotisk pynt, dejlig hjemmestrik, lettiske barbusjkadukker og malerier i stil med Frida Kahlos. Det er sansemæssigt overload på den dejlige måde og med musik fra forskellige gæster hver eneste dag.

Christiania Julemarked. Fri entré. Fra 8. til 20. dec. Kl. 12-20 hver dag, 12-18 sidste dag. Den Grå Hal, Refshalevej 2, Kbh. K