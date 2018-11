Hele december: Tag til julemarked og spis dig mæt i æbleskiver og fedtegrever hos Broens Gadekøkken Hver lørdag og søndag i alle adventsweekenderne kan man se frem til at mæske sig i julegodter, når der afholdes julemadmarked på Den Grønlandske Handels Plads overfor Nyhavn.

Jule-street food... det er et af den slags ord, som vi nok kommer til at huske året 2018 for. På godt og ondt. Som ord smager det lidt aparte, men som mad er det nok ikke så ringe endda.

Når madboderne hos Broens Gadekøkken fra og med 1. december disker op med særlige juleretter, er der nemlig rigeligt med godter at komme efter. Og nu må man godt, det er jo midt-november.

Bank for eksempel blodsukkeret i vejret med skinnende appelsinskræl-donuts, malaysiske æbleskiver eller nybagte gourmet-vafler med nougat og ristede hasselnødder fra Dessertboden, eller bliv varmet godt og grundigt igennem med en butter duck karahi-ret fra den indiske madbod Dhaba.

Hos pølsemanden Kejser Sausage vil der i denne tid være julepølse med økologisk, syltet rødkål, og til de traditionsbundne madmunde serverer kokkene Thomas Rode og Henrik Jyrk grillede fedtegrever 1. december kl. 13-16.

Og Grød, du gættede rigtigt, de laver selvfølgelig risengrød og smørklat.

Mæt og tilfreds kan man passende slentre videre på julemarkedet og være heldig at gøre et lille kup til adventskalenderen eller pakkelegen i udvalgte boder. Og som om det ikke allerede var nok af det gode, kommer der både julekor og julemand forbi markedspladsen for at tage imod årets ønsker fra små og store 1. og 16. december.

Broens Jul. Alle adventsweekender fra kl. 11. Strandgade 95, 1401 København.