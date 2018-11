Depanneur inviterer til fredagsbar med billige østers og naturvin i stride strømme På fredag kan du tage forbi Depanneur Deli i Indre By og skyde weekenden i gang med '1 dollar oysters'.

Om fredagen spiser vi østers og drikker os snaldrede i naturvin.

Tjoh, hvorfor egentlig ikke?

Det er der i hvert fald mulighed for, når Depanneur Deli inviterer til fredagsbar.

Allerede fra kl. 16 kan du tage turen forbi Ny Østergade 25 (lige ved Kongens Have), hvor østers til blot 7 kr. stykket og naturvin til 65 kr. glasset venter på, at du tager hul på weekenden. Og bare rolig, du kan blive der frem til kl. 20, inden turen behøver at gå videre.

Det er, som det plejer at være til Depanneurs fredagsbar, så det er den kongelieg hofleverandør Jacob Kongsbak Lassen, der står for leveringen af østers, mens naturvinen bliver skænket af vinimportøren Rosforth & Rosforth.

Depanneur Deli er ikke en helt almindelig bar. Faktisk er det slet ikke en bar, men derimod en ganske almindelig kiosk, hvis man altså spørger folkene fra den fransktalende del af Quebec i Canada. Her indbydes til, at man bliver og hænger ud, læser i magasiner, drikker sin kaffe, sin øl og så kan man også lige købe den ting med, som man mangler derhjemme eller den gave, man glemte at købe.

For de fleste af os danskere, er dette dog en ny måde at tænke ’kiosk’, og noget vi kun har kendt til siden 2015, hvor storesøsteren til Depanneur Deli, Depanneur i Griffenfeldsgade på Nørrebro, slog dørene op. Depanneur Deli åbnede i foråret 2018.

Fredagsgæsterne kan derfor se frem til autentisk community-stemning, når der skåles i østers og naturvin i den lille canadiskfranske-inspirerede kiosk.

Fredagsbar. Fredag 23. november kl. 16-20 hos Depanneur Deli, Ny Østergade 25, Kbh. K.