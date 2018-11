Historisk vin-dag vender tilbage: Her er 5 steder, hvor du kan bælle billig vin på årets Beaujolais-dag Torsdag 15. november bliver den franske vin Beajolais Nouveau frigivet. Traditionen tro. Vi guider til steder, du kan drikke tænderne blå uden at skulle tømme bankkontoen.

Der er nogle, der kalder det vinens svar på J-dag.

Hvert år på den tredje torsdag i november bliver den unge vin på druen gamay fra den franske region Beaujolais frigivet.

Det sker under stort ståhej, med kapløb fra producenterne til barerne og opstemte tilråb: »Le Beaujolais Nouveau est arrivé! Le Beaujolais Nouveau est arrivé!«.

Det er kun et par uger efter høst, og derfor får den navnet Beaujolais Nouveau, den nye beaujolais. Og nej, den smager måske ikke af så meget, men til gengæld ryger den hurtigt ned – og det er jo også en kvalitet.

Traditionen startede som de franske vinbønders høstfest, men særligt i 1980’erne og 1990’erne blev det til et stort, verdensomspændende event.

Hypen er efterhånden taget af, men der er fortsat barer og restauranter verden over, som markerer den årlige Beaujolais-dag, der i år falder 15. november.

Vi har her samlet fem steder i hovedstaden, hvor du kan drikke dig ned i den friske, lette vin.

Gratis vin med Thorkild

Tilbage i 1987, da Beaujolais-hypen var på sit højete, lavede den danske racerkører Throkild Thyrring lidt af et mediestunt. Med politieskorte og bilen fuld af vin ræsede han fra Københavns Lufthavn til Kongens Nytorv, hvor en festklædt og tørstig menneskemængde stod klar.

Så vildt bliver det ikke i år, men restauranten Bøf & Ost på Gråbrødre Torv serverer som altid 1001 glas gratis Beaujolais Nouveau og varme kastanjer fra klokken 17.00. Og Thorkild Thyrring har lovet at kigge forbi.

Arkivfoto: Finn Frandsen Igen i år - for 40. år i træk - fejrer Bøf & Ost den årlige Beaujolais-dag med 1001 glas gratis vin.

Man kan også købe boeuf bourguignon med kartoffelmos til 50 kroner eller en stor fransk menu til 325 kroner.

Bøf & Ost, Gråbrødretorv 13, København K. Fra klokken 17.

En tysk nouveau

På Fovl i Nordvest har de allieret sig med Vin de Table, og sammen holder de ’prop-op-bar’.

Der bliver proppet op fra klokken 18.30. I glassene vil der selvfølgelig være den nye vin fra Beaujolais, men vil man prøve noget lidt andet, kan man også få lov at smage på helt frisk tysk ’nouveau’ fra Weingut Wasenhaus og Weingut Brand.

Tre smagsglas koster 100 kroner, og et enkelt glas kan man få for 40 kroner.

Fovl, Sneppevej 2, København NV. Fra klokken 18.30.





Gang i Bryggen

Også bryggeboerne får mulighed for at hælde store mængder vin indenbords. På Egils Deli har de nemlig bestilt et parti Beaujolais Nouveau fra Joseph Drouhin hjem.

»Vi synes, der er brug for, at der sker lidt på Bryggen. Der er masser af gang i den om sommeren, men ikke om vinteren. Derfor holder vi det her arrangement«, forklarer Julie Stokholm fra Egils Deli.

Vinen kommer til at koste 40 kroner for et glas. Desuden kan man købe 5 kastanjer for 17 kroner, 10 for 30, eller en lille omgang coq au vin for 45 og en stor for 80 kroner.

Egils Deli, Islands Brygge 23, København S. Fra klokken 16.

Friske naturvine

Beaujolais Nouveau bliver også lavet som naturvine, gæret naturligt og uden tilsætningsstoffer. Hvordan det smager, kan man finde ud af på caféen og baren Friheden på Nørrebro.

Her har de nemlig hentet vin fra to forskellige naturvinsbønder fra Beaujolais hjem, som de sælger til 50 kroner for et glas og 250 for en flaske. Desuden kan man købe Bouef Bourguignon for 140 kroner.

I aftenens anledning henter de også to dj’s ind, nemlig Dokkedal & Dixen, som vil vende plader.

Friheden, Esromgade 15, København N. Fra klokken 18.

All you can drink

Hos Vinhanen, som har en filial på både Nørrebro og Vesterbro, kører de et lidt anderledes koncept. All you can drink, kunne man kalde det.

De får leveret en stor 225-liters-tønde, en såkaldt barrique, fra Frankrig, som deles i to, den ene halvdel til Vesterbro og den anden halvdel til Nørrebro. Begge steder kan man betale 200 kroner for et glas og kan herefter drikke, så man kan nå at hælde ned, inden tønden er tom.

Vinhanen, Baggesensgade 13, København N, og Enghave vej 24, København V.