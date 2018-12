Den ultimative gløgg-guide 2018: Ibyen guider dig og dit stjernetegn til byens bedste gløgg-fix

Hver uge guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens stjernekigger, Astrolog-Brian, der lægger horoskopet. I denne uge har vi lavet et særligt gløgg-horoskop.





Gløgg-oskopet gælder for julen 2018.

Ugens intro

Astrolog-Brian siger: Ingen jul uden hygge, og ingen hygge uden masser af gløgg. Begrebet at ’styre sin brandert’ ses via Skytten og Fiskens tegn. I Skytten ses festen, og Fisken er alt det, der skylles indenbords. Her kan du få nogle hint til, hvordan du sætter dine sejl i en våd juleuge.

Vædderen(21. marts – 20. april)



Selv om du både kan og bør nyde dit eget selskab, isolerer du dig ikke. Slet ikke, hvis du har en arbejdsgiverbetalt julefrokost inden for rækkevidde. I så fald er der risiko for, at du falder i, og det vil du komme til at høre for. I hverdagen kan du hygge med måde.

Ibyen spår: Til helvede med isolation. Julen er over os, og det skal fejres med venner. Pak jer ind i varme klæder, tag en tur i Tivoli og kom i julestemning af de mange julelys. Når kulden har kæmpet sig gennem lagene af uldent tøj, kan I varme jer på et godt gammeldaws glas gløgg med rosiner og mørk rom hos Tivoli Brasserie. Er du i humør til at straffe dit julekorpus lidt ekstra, kan du få tre æbleskiver for 45 kroner.

Tivoli Brasserie. 55-85 kr. Arni Magnussons Gade 2, Kbh V.

Tyren

(21. april – 21. maj)

For dig er maden vigtigere end det, du drikker. Går du ud for at ’smage’ på julen, skal det være på noget, der er kræset om. Ingen standardgløgg eller kedelig øl til dig. Selv om du kan styre dig, river stemningen dig let med. Du har venner, der er mere tørstige end dig!

Ibyen spår: Tørstige venner og tyre med mad-kræseri kan få stillet behovene på baren Din Nye Ven. Vanen og vennen tro serverer de deres hvide gløgg, og du kan desuden gå om bord i deres julefrokostmenu med blandt andet ande-rilette, ravost, lammerullepølse og ris a la mande. Bare husk at bestille.

Din Nye Ven. 60 kr. Sankt Peders Stræde 34, Kbh. V.

Tvillingerne (22. maj – 21. juni)



Du er meget koncentreret, og har du et job, er det her, du lægger energien. Du kan sætte et punktum i en krævende opgave. I den anledning kan det være arbejdet eller en kollega, der inviterer på et glas. På den måde kan du tage i byen ude at have penge på lommen.

Ibyen spår: Hende, du har haft et godt øje til ovre på den anden side af hæve-sænkebordet, lokker med en fyraftensdrink efter arbejde fredag. I har fortjent det. Og måske er der endnu en bonus i vente, tænker du. Men du må tro om. Hun foreslår, at I blot tager en stående gløgg i Torvehallerne, før hun tager S-toget til Hellerup. Trøst dig med, at den både er god og stærk. Faktisk landets bedste.

Noorbohandelen.45 kr. Torvehallerne. Israels Plads, Kbh. K

Krebsen (22. juni – 22. juli)





Mådehold i starten af ugen vil klæde dig, for her har du pligter, der skal passes. Du har en del med udlandet at gøre, og du får stærke inspirationer herfra. Det kan smitte af på de aktiviteter og steder, du opsøger. Du må prøve, om udenlandsk jul smager anderledes.

Ibyen spår:Voulez vous drik’ gløgg avec moi ce soir? Ma Poule i Torvehallerne serverer sæsonens måske franske-ste gløgg, en fortolket vin chaud med alverdens krydderier. Du tager forbi iklædt baret og stribet trøje, drikker løs af den franske eliksir og siger selvsikkert ’joyeux noël’ til alle forbipasserende.

Ma Poule. 45 kr. Torvehallerne. Israels Plads, Kbh. K

Løven (23. juli – 23. august)



Lysten til fest og farver er stor, og du går gerne ud midt på ugen. Velmenende familiemedlemmer kan holde dig tilbage, men de går ikke selv foran som et godt eksempel! Der er mange fristelser, som du har svært ved at stå for. Det betyder, at du har let ved at falde i.

Ibyen spår: Dette familiemedlem kommer ikke til at holde dig tilbage, næh, din gode Fætter Fætter sætter faktisk skub i din fest med en knaldstærk gløgg. Med tre typer sprit, rom, gin og portvin, der har lagret siden sidste år samt store jumborosiner, der har ligget i orangelikør, og alt hvad den ellers kan trække af krydderier, så det gerne skulle få løvemanken til at rejse sig.

Fætter Fætter.50-60 kr. Griffenfeldsgade 17, Kbh. N.

Jomfruen (24. august – 23. september)



Du er ikke helt dig selv, men det har intet med de våde varer at gøre. De sidste uger har været meget koncentrerede. Nu kan du endelig sidst på ugen slippe denne koncentration. Fornuftig som du er, går du forsigtigt til de stærke drikke, så du kan hjælpe andre godt hjem.

Ibyen spår: Du vil have gløggen uden overraskelser, og hvor får du den mere stilsikkert end hos Hviids Vinstue på Kgs. Nytorv? Værtshuset har lavet gløgg på samme opskrift siden 1954 og blander årligt 8.000 liter, så de ved ligesom, hvordan det skal gøres. Den er rig på portvin, cognac og mørk rom, så selv om du er en forsigtig-Per skal du nok ende med ordenig gløggbrandert på.

Hviid Vinstue.46 kr. Kgs. Nytorv 19, kld. Kbh. K.

Vægten (24. september – 23. oktober)



Det er med god grund, du holder lidt øje med dit pengeforbrug. Et planlagt julearrangement har været lidt usikkert, men ser nu ud til at løbe af stablen på fredag. Her bliver det ikke let at vise mådehold. Festen bliver både sjov, dyr og giver helt sikkert tømmermænd.

Ibyen spår: Du kan tydeligvis ikke administrere juleudgifterne, så du ender på champagnebaren Balthazar (din gamle yuppie) og sipper deres white champagne gløgg. Cocktailen er en genfortolkningen af d’Angleterres populære hvide gløgg, men her tilsat champagne og ’juleskum’. Ingen aner, hvad det er, men det bliver dyrt.