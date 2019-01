Din kioskmand kender dig bedre, end du tror: På Nørrebro siger Ahmad »Hej, min skat, du er så smuk i dag« til 90-årige kvinder

»Alle mine minder er jo herfra, det er vores families andet hjem«

23-årige Shahbaz Hameed fra Nærkøb på Guldbergsgade har stået bag disken, fra han kunne kigge over den. Han håber, at kiosken engang bliver hans. Nu er hans lillesøster på ni også begyndt at ekspedere. Og hun har forstand på god service.

Jeg er kommet her hele mit liv, sådan føles det.

Da vi var børn og fik fri fra skole, var vores mor og far i kiosken, og vi kunne selv vejen herhen.

Min far sad for det meste ude bagved og ordnede papirer, min mor stod bag disken, og jeg stillede mig på en mælkekasse og hjalp hende, og så hjalp hun mig med priserne og med at nå cigaretterne.

Bag disken Shahbaz Hameed, 23 år Nærkøb. Guldbergsgade 24, Kbh. N Ma.-to. 8-24, fr.-lø. 8-02, sø. 9-24 Profil: Standardkiosk med dagligvareudvalg som et lille supermarked.

Kunderne syntes, at jeg var sød og gav mig drikkepenge, og jeg syntes, at det var megasejt at ekspedere. Da jeg var stor nok til at se over kassen, begyndte jeg at få mine egne vagter og stå en time eller to efter skole. Men vi sad også bare og hyggede ude bagved, så fjernsyn eller fik en lille lur.

Alle mine minder er jo herfra, det er vores families andet hjem. Nu bor vi i Valby, fordi vi er blevet lidt mange mennesker – vi er seks søskende. Men i gamle dage boede vi nede ved Blågårds Plads. Da vi skulle flytte, kan jeg huske, at min bror og jeg gik en tur og sagde til hinanden: Ej, vi kommer sgu til at savne at bo her.

Men jeg kommer her stadig hele tiden. Mine venner behøver ikke at ringe, hvis de vil ses. De ved, at de kan finde mig her i området. Når jeg får fri klokken 17, går jeg lige hjem og tager et bad og skifter tøj, og så er det første sted, jeg kommer hen, stadig her.

Søren, Lene og Hanne

Vi fører alt fra toiletpapir til rengøringsmidler til bagepulver til tun til makrel til ost til de der færdiglavede retter, som mange gamle mennesker køber. Men det, vi sælger mest af, er nok cigaretter, spiritus og fyraftensbajere. Af kunder har jeg alt fra indvandrere til helt fine jakkesætdanskere, der går på kontor og arbejder og lever et luksusliv.

Min favoritkunde, som jeg kalder ham, hedder Søren. Han kommer halv to hver dag, om fredagen kvart over et, for der har han tidligere fri. Så får han sig lige en øl, snakker lidt og venter på de andre; de er en lille gruppe.

Så kommer Lene, og så kommer Hanne, og så står de der og hyggesnakker ved odds-bordet. Og laver lidt sjov med kunderne, og det giver en god stemning. Gaden er vant til dem.

Søren er kommet i Nærkøb lige så længe som mig. Jeg driller ham med, at han er Brøndby-fan, og han siger: »Det er jeg sgu fandme ikke«, og så siger jeg: »Hva, Søren, skal vi ikke tage ned på Katten (bodega, red.), når jeg har fri?«. Så siger han »Ej, nej, nej! Jeg har en regning dernede, det går sgu ikke«. Så kører vi lidt på hinanden på den måde.

90-årig rødmer

Jeg har også en ældre frue – dem har jeg mange af – men hende her kommer dagligt og køber Grøn Viking og Rød Aalborg. Hun er flink, så hende er jeg begyndt at drille lidt. Så siger jeg: »Hva så, min skat?«. Og så hjælper jeg hende med betalingen, for hun har en lidt dårlig hånd.

Jeg har også en på halvfems, der ikke rigtig kan se. Så siger jeg: »Hej, min skat, du er så smuk i dag«, og så bliver hun flov og rødmer, men flirter lidt tilbage. Jeg kan godt lide at gøre dem glade og sige gode ting til dem. Så har de også lyst til at komme igen.

Da jeg kom lidt op i alderen, blev jeg træt af at stå her. Jeg var ikke så glad over for kunderne, og så sagde min far, at jeg skulle stramme op.

Han tog mig væk fra kassen, for jeg skulle ikke stå der, hvis jeg ikke kunne smile. Jeg var nok 15-16 år og havde pludselig ikke noget arbejde. Det blev lidt kedeligt, så jeg kom tilbage og måtte skrue smilet på. Siden dengang har jeg fokuseret på god service. Selvfølgelig går jeg op i at tjene penge, men det allervigtigste er, at kunderne har en god oplevelse.

Min mindste lillesøster på ni år, Abiha, er også begyndt at komme, og hun er allerede rigtig dygtig til god service. Jeg behøver slet ikke at lære hende det. Hun står bare der på en kasse og ekspederer, ligesom mig, da jeg var lille, og siger med sin bløde stemme: »Vil du have en pose til det?« og »Ha’ en god dag«, når kunderne går. På den måde går vi i hinandens fodspor.

Må give pote

Det sammenhold, der er på den her gade, tror jeg ikke, at du finder i andre kiosker og deres gade.

For eksempel da Ninos (pizzaria-ejer længere nede ad gaden, red.) søn gik bort, samlede hele gaden sig. Skal vi ikke lige alle sammen gå op til Nino’s i samlet flok og vise ham, at vi er der for ham?

Jeg vil gerne overtage kiosken en dag. Mine brødre bor i udlandet, så det er mest mig, der er her i forretningen. Jeg ville heller ikke kunne give slip på kunderne, nu hvor jeg har et bånd til dem.

Hvis jeg har været ude at rejse, er der nogle, der siger: »Godt, at du er tilbage, Shahbaz, det er ikke det samme uden dig«. Det giver mig motivation, når kunderne synes, at det er behageligt, at jeg står her, så jeg håber, at kiosken engang bliver min.

Nu kommer jeg her hver dag, og det må jo give pote på et tidspunkt«.