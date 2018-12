Ibyens klummeskribent: Her er 4 gode grunde til, at din kioskmand fortjener en hyldest

Min egen kiosk er mere dagligstue end forretning, for eksempel. Både inde og ude.

De to mænd, der har faste pladser på elboksene uden for indgangen, hilser altid overstadigt hen over de fire halvliters elefanter, og indenfor hos de indiske ejere havner man ikke sjældent midt i en omgang socialrealisme på bollywoodsk.

Der skældes og smældes, når (hvad jeg tror er) sønnen i familien sidder og hænger over den slidte Acer-skærms timelange cricketkampe i stedet for at sortere pant eller rengøre hylden med First Price-produkter til Irma-priser, mens (hvad jeg antager er) moderen hvirvler rundt i farvestrålende skrud til duften af chai og sørger for, at kloakrens og pulversaucer står snurrelige på de skæve hylder.

Fra spillemaskinen i baglokalet klirrer mønterne på vej ud i friheden, mens et begejstret udbrud på et ukendt sprog lyder og for en stund fjerner fokus fra verden udenfor.

Hurtigt har man glemt, hvorfor det egentlig var, man kom, og ude på gaden igen er kiosken hurtigt fortid. Og det er okay, sådan er kontrakten nu engang, men når alt igen ramler, og resten af byen kun tilbyder en kold skulder for nedrullede gardiner, så ligger kiosken der stadig. Også for dig. Også i morgen. Og stadigvæk lige rundt om hjørnet.