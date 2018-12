Hvor køber du 6-packs, tobak og skumdelfiner? Vi er allesammen med til at tage livet af byens små kiosker

Klokken er 18.30, og der er vagtskifte i Service Kiosk i Stefansgade på Nørrebro. Foran væggen med bland selv-slik er kioskejer Pardeep Kumar ved at få dagens overlevering på punjabi.

De røde vingummier er i mindretal. Og der er noget med låget til lakridserne, ser det ud til.

Pardeep Kumar nikker og noterer på en lille blok, før han overtager positionen bag disken, der er dækket med alt fra Jenka-tyggegummi og tivolistænger over vinflasker til rullepapir til joints.

Her i den lille kælderkiosk over for Nørrebroparken har han stået hver dag de seneste 25 år. Men det havde formentlig ikke været tilfældet, lå kiosken ikke, som den gør.

»Vi er heldige med vores placering. Mange af vores venner har allerede lukket deres kiosker. De tjener ikke penge nok«, siger Pardeep Kumar og viser en stejl løjpe med sin arm, så gulduret om hans håndled falder et stykke i samme retning som kioskernes fremtid.

De små er ramt

De seneste årtier er det gået støt ned ad bakke for enkeltmandskioskerne, der engang havde monopol på smøger, piberensere og en halv liter letmælk på de skæve tidspunkter af døgnet.

Hvor der for bare 10 år siden lå 2.805 kiosker rundtomkring i landet, er der i dag 2.128. Og om 10 år vil yderligere 528 kiosker være lukket, viser en prognose fra konsulent og videnshuset Retail Institute Scandinavia.

Tallene dækker over både de små lokale kiosker, 7-Eleven og tankstationer, og det forventes, at kiosksektoren det kommende årti vil miste 2 milliarder kroner.

Det er nemlig ikke længere så attraktivt at gå ned i kiosken, når supermarkederne alligevel sælger økologisk chokolade, billige øl og quinoasalater døgnet rundt.

Og det rammer særligt de små, selvstændige købmænd, der hverken er i stand til at følge med udvalget hos franchise-storebroren 7-Eleven eller har indgået frivilligt kædesamarbejde med Nærkøb, Letkøb eller Elite.

Blandt dem forventes det, at 36 danske kioskejere årligt vil dreje nøglen rundt, så der i 2028 ikke er mere end 500 tilbage i Danmark.

»Jeg har cirka 200, der køber på klods«

Farvel til hverdagssludderen

Men det er ikke bare det halvhårde bland selv-slik og alt det andet, du ikke lige vidste, du manglede, som forsvinder med de lokale kiosker, mener byhistoriker Allan Mylius Thomsen.

Det samme gør lokalsamfundets summende mellemstation, hvor man tidligere vendte verdenssituationen med sin overbo.

»I gamle dage var kiosken et familieforetagende, hvor ejerne boede i lejligheden bag butikken. Folk kendte de lokale erhvervsdrivende, og de kendte deres kunder. Men i dag har folk alt for travlt til at sludre over indkøbene. Med kioskerne forsvinder derfor også en tilknytning til lokalmiljøet og den nærhed og service, der kommer med en familieejet butik«, siger han og fortæller, at kiosken, som han husker den fra sin barn- og ungdom, for længst har måttet lade livet.

Tidligere var handlen mere skarpt opdelt i små erhverv. Der var både købmænd, ismejerier, fiskeforretninger og kolonialbutikker, fortæller han.

»Den klassiske kiosk var derfor et sted, man købte aviser, ugeblade og en pakke pibetobak. Og der man smed en 10-øre for at låne telefonen. Byen var mere som en lille landsby, hvor de erhvervsdrivende delte ud af hver deres knowhow. Men specialviden kan folk jo bare google sig til i dag« siger han.

I dag køber man sine varer i supermarkederne eller bestiller online og får leveret direkte til døren.

»Og skulle folk forvilde sig ind i den lokale kiosk, så brokker de sig over priserne, der jo ikke kan konkurrere med de rabattilbud, de store kæder har. På den måde er vi allesammen med til at tage livet af kioskerne«, siger Allan Mylius Thomsen.

En ung mand stopper op foran kiosken i Stefansgade og hviler sin cykel op ad et Frisko-skilt langs facaden. Han er dårligt kommet ind i butikken, før han igen sidder på sin cykel med en Matilde Kakao-brik i hånden.

Pardeep Kumar kan også mærke, at kulturen omkring kioskerne har ændret sig.

»Kiosken havde engang mange faste kunder, der kom næsten hver dag. Dengang hjalp vi hinanden, og vi kunne nemt stå og snakke en halv time. Og hvis der pludselig gik tre dage, uden at de kom, så spurgte vi os omkring, hvor de blev af«.

Det har ændret sig de seneste 7-8 år, så der nu er nye kunder hver dag, som sjældent har tid til andet end at nævne et cigaretmærke.

»Alle mine minder er jo herfra, det er vores families andet hjem«