Se vinderne: Nordens svar på Michelinguiden uddeler priser til Danmarks bedste restauranter »Nordens førende restaurantguide« har uddelt priser til landets bedste restauranter, bl.a. for årets unge kokketalent, årets nye restaurant og årets serviceoplevelse. Hovedpræmien gik til Noma.

Sikke en overraskelse, sukker du måske ironisk.

At Noma har vundet prisen som Danmarks bedste restaurant, da den nordiske resturantguide White Guide holdt prisfest i Kødbyen i København, ja, det var vel egentlig temmelig forventeligt.

Årets vindere White Guide 2019 Årets Restaurant: Noma Årets Serviceoplevelse: Peter Fagerland (Slotskøkkenet / Dragsholm) Årets Innovatør: Noma Årets Fiske- og skaldyrsoplevelse: Koks Årets Vinoplevelse: Nina Højgaard Jensen (Kong Hans Kælder) Årets Vinkort: Kong Hans Kælder Årets ‘Kør Hjem-drikkevaremenu’: Geranium Årets Feel Good-oplevelse: Vesterøl Årets ‘Smag for skillingen’: Textur Årets Dessertoplevelse: Slotskøkkenet / Dragsholm Slot Øvrige Årets Nye Restaurant: Frank Årets Øloplevelse: Selma Årets Bæredygtige: Relæ Årets Unge Kokketalent: Anika Madsen (Roxie) Vis mere

Noma har tidligere vundet priser som verdens bedste restaurant, og siden de genåbnede tilbage i februar, har René Redzepis køkken trukket stolene væk under besøgende anmeldere. New York Times, LA Times, Washington Post, alle er de enige om, at det nye Noma er intet mindre end fantastisk. Måske er det endda bedre end nogensinde.

Da Politikens anmelder Joakim Grundahl spiste på restauranten tidligere i år, måtte han da også overgive sig og give de maksimale 6 hjerter til det stykke avantgardistiske kunst, han netop havde spist: »Jeg var eksalteret, men også desorienteret. Og træt. Det foregår ikke uden mén at få omprogrammeret sin forståelse af gastronomi«.

Og alt det er de anonyme jurymedlemmer hos »Nordens førende restaurantguide», det nordiske svar på Michelin, enige i. Begrundelsen fra White Guide lyder:

»Med en ukuelig stræben og nysgerrighed på, hvordan man kan blive ved at skabe nye smagsoplevelser af Nordens vilde råvarer, har Noma i sin nye inkarnation nået et foreløbigt højdepunkt. En drøm af en restaurant, hvor man fra den mageløse velkomst i entreen til kaffen i loungen føler sig som gæst i et parallelunivers. Det er seriøst, men ikke desto mindre er der en humoristisk tråd gennem oplevelsen, som er en underholdende rejse i sanselighed, vovemod og kulinariske nybrud«.

Årets talent og nye restaurant

Men Noma var ikke de eneste, der blev hædret til prisfesten.

For eksempel vandt Anika Madsen fra restaurant Roxie prisen som årets unge kokketalent. Og spørger man Politikens anmelder David A. Dyrholm Nielsen, er det fuldt fortjent, for da han var forbi restauranten i København, fik han »et måltid, der til prisen – især i indre København – er i en klasse for sig«.

Årets nye restaurant er ifølge White Guide københavnske Frank, som de beskriver som »en luksusbistro tilsat en konkurrencekoks præcision og sans for velsmag«.

Og vil man have god mad til gode priser, skal man efter sigende besøge Textur i Aalborg:

»Textur har droppet pighvar og kaviar, men hvad gør det, når køkkenet kan få det guddommelige frem i en knoldselleri og samtidig har så solidt greb om råvareudnyttelse, at drømmen om ‘meget mere for mindre’ bliver til virkelighed på Textur. Et gennemført sympatisk sted med rødglødende smæk for skillingen«.