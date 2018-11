Cinemateket giver indblik i rebelsk italieners paradoksale univers af sex og vold 28. november starter Cinemateket en film- og foredragsrække om Pier Paolo Pasolini, der både kunne gå i kødet på bibelske fortællinger og på det moderne forbrugersamfund.

Den italienske filminstruktør og rebel Pier Paolo Pasolini blev brutalt myrdet på en strand nær Ostia på den italienske vestkyst i 1975.

I de 53 år, han nåede at leve, skrev og instruerede han en lang række film, og den arv sætter Cinemateket fokus på fra 28. november til 26. december med en serie på otte film og tilhørende arrangementer, hvor eksperter vil åbne op for Pasolinis univers.

Pasolini var nemlig ikke bare sådan at forstå. Han levede sit liv som erklæret homoseksuel og som en del af sin tids marxistiske grupperinger. Senere gjorde han op med både højre- og venstrefløjen politisk, og blev derefter skubbet ud på kanten af samfundet.

Pier Paolo Pasolini: Jesus, Freud og Marx. 28. november: ’Salò eller de 120 dage i sodoma’ og foredrag om Marquis De Sade og sadisme-begrebet ved Jørn Boisen. 5. december: ’Luderkarlen Accattone’ og foredrag om renæssance- og barokmalere ved Christine Marstrand. 10. og 17. december: Filosofisk filmsalon med Jon Auring Grimm om Ødipus og Medea-myterne.

1. og 26 december: Visning af ’Tusind og en nat’ fra 1974. 15. december: ’Matthæus evangeliet’ med introduktion af Pasolinis forhold til den katolske kirke af Peter Christian Rude. Kulturen i Skt. Matthæus byder på et glas vin efter filmen. Vis mere

I hans film er det ofte rå miljøer, der skildres. Vi var helt nede på gadeplan blandt Roms ludere og trækkerdrenge. Sex og vold i en stor pærevælling. Men de skildres med et kærligt blik, for Pasolini foretrak de miljøer frem for det forbrugersamfund, han så dominere i resten af samfundet.

Det ser man allerede i Pasolinis debut ’Luderkarlen Accattone’ fra 1961, som vises 5. december i Cinemateket med efterfølgende foredrag om filmens forbindelse til renæssance- og barokmalerne.

Men Pasolini var ikke kun interesseret i sin samtid – han udforskede også græske tragedier som Ødipus, bibelske fortællinger og middelalderens erotiske eventyr. Hele tiden med en underliggende kritik af det moderne menneske.

Arrangementerne i Cinemateket vil byde på alt fra et glas vin til oplæg ved Eksistensfilosofisk Akademi om græske myter i Pasolinis værker.

Cinemateket, Gothersgade 55, København K. 28. november til 26. december.

Læs mere og køb billetter her.