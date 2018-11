Shop glasværk, smykker og keramik i Designmuseets have Står du og mangler en anderledes gave, og er gaven tilfældigvis til en, der er tosset med bløde tekstiler, nordisk keramik eller unikasmykker, så skal du måske tage på Designmuseets julemarked og shoppe.

Julen er over os, og det betyder julegaveræs. Men hvad skal du lige finde på til den moster, der har ALT?

Måske skulle du overveje at tage en tur forbi Designmuseets julemarked.

For tredje år i træk byder Danske Kunsthåndværkere & Designere i samarbejde med Designmuseet Danmark velkommen til julemarkedet Værk, som endnu en gang sætter fokus på professionelt kunsthåndværk og design.

Her kan du købe alt fra bløde tekstiler, nordisk keramik, smukke glasværker til unikasmykker. Med andre ord: her kan du købe den gave, som din moster ikke vidste, hun ønskede sig.

Julemarkedet finder sted de to første weekender i december fra fredag til søndag kl. 10-17 i Designmuseets have. Der er gratis entré.

Kunstværker og julegløgg

Som en lille reminder om sommerens havefester er der placeret et stort opvarmet telt i Designmuseets have, hvorfra du kan gå på opdagelse blandt de forskellige udstillere og boder.

Melder den søde sult sig på banen, kan du imellem gaveindkøbene forsyne dig med den obligatoriske julegløgg og æbleskiver fra Café Klint.

Som noget nyt har julemarkedet i år skiftet navn til Værk, da det i højere grad vidner om et julemarked med unikavarer:

»I år er det tredje gang Danske Kunsthåndværkere & Designere indtager Designmuseum Danmarks have i december med et marked. Derfor synes vi, tiden var til at give markedet et navn. Vi synes ’julemarked’ blev for anonymt«, skriver Smykkedesigner og initiativtager til markedet Kristin Urup på markedets hjemmeside.

I alt deltager 76 professionelle kunsthåndværkere og designer med tekstil, glas, keramik, grafik, papir og meget andet hen over de to weekender.

Julemarked på Designmuseet. Fredag 30. nov. til søndag 3. dec. og fredag 7. dec. til søndag 9. dec. kl. 10 (12 om fredagen) til kl. 17. Gratis entré. Designmuseets have, Grønnegården, Bredgade 68, kbh. K.