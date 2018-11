Hun er den moderne Sade: Coco O. optræder med spritny musik på bland-selv-festival i København Nystartede Journey Fest, der finder sted på flere spillesteder i hovedstaden, føjer Coco O. til plakaten.

Nu tilføjer bookerne bag den nye, københavnske musikfestival Journey Fest endnu et navn til plakaten: Coco O.

Hendes borgerlige navn er Cecilie Maja Hastrup Karshø, og du kender hende måske som den ene halvdel af duoen Quadron.

Men Quadron blev opløst, da hun flyttede tilbage til København fra Los Angeles. Nu er det solo-karrieren, det gælder, og det sker under navnet Coco O.

»Coco O. er en moderne version af Sade. Efter have spillet for en udsolgt DR’s Koncertsal for et par uger siden er hun nu klar til at tage næste skrift i karrieren med nye sange og et nyt show«, lyder det fra indholdsansvarlig for Journey Fest Kasper Bisgaard i en pressemeddelelse.

Journey fest. Program Onsdag d. 20. februar i Pumpehuset HOMESHAKE (CA) COMMUNIONS (DK) SCHULTZ & FOREVER (DK) Torsdag d. 21. februar på Musikloppen, Christiania JADE BIRD (UK) ODETTA HARTMAN (US) ANGELO DU AUGUSTINE (US) Fredag d. 22. februar i Pumpehuset BO NINGEN (JP) THE MURLOCS (AUS BLACK MIDI (UK) NIGHT BEATS (US) Yung (DK) Fredag d. 22. februar i Vega LISS (DK) OBONGJAYAR (UK) SELMA JUDITH (DK) COCO O. (DK) Lørdag d. 23. februar i Den Grå Hal BOB MOSES (CA) OCTAVIAN (UK) SLOWTHAI (UK) HEALTH (US) YVES TUMOR (US) ERIKA DE CASIER (DK) VARNRABLE (NO) SMOKEY (DK) Vis mere

Den nye musik er hun klar til at præsentere 22. februar 2019 i Store Vega som en del af Journey Fests soul- og pop-aften. Til samme arrangement vil man også kunne opleve det aarhusianske popband Liss og 23-årige Selma Judith, der tidligere i år debuterede med singlen ’Kind of Lonely’ og allerede er blevet udnævnt som et dansk r’n’b-håb. Det sidste navn, der tager vejen forbi Store Vegas scenen denne aften, er den nigerianske soulsanger Obongjayar.

Personerne bag Journey Fest satser på at booke kunstnere, lige inden de bliver store. Det startede som en endagsfestival tilbage i sensommeren 2018 i Den Grå Hal, men anden udgave bliver endnu større.

»Vi synes, København fortjener en indendørs fest, hvor masser af den bedste nye live-musik er samlet. For København er en meget nysgerrig musikby, og der findes ikke noget lignende pt«, har arrangørerne tidligere udtalt til Politiken.

Over fire dage vil fem helaftensarrangementer med fokus på hver sin genre løbe af stablen med både nye og mere etablerede danske og internationale navne.

Billetterne kan købes separat, så man kan sammensætte sin egen festival.



Journey #2. 20.-23. februar. Forskellige steder i København. Se mere på www.journeyfest.dk.