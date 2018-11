Det vælter frem på Østerbro: Nu kan du både få hip burger, meximad og Mikkellers ramen i 2100 Kbh Mikkellers nye ramen-joint er sat til at åbne i starten af 2019 lige i hjertet af Østerbro på Victor Borges Plads.

Nørrebro har én, Vesterbro har én, og nu får Østerbro også én - en ramen-ya fra ølmastodonten Mikkeller.

Efter den mexicanske tacobiks Vaca åbnede i september og burgerkæden Jagger slog sig ned på Nordre Frihavnsgade i sidste uge, er Østerbro ved at være med på beatet, når det kommer til spisesteder i det gastronomiske og økonomiske mellemleje.



Og noget tyder på, at københavnerne slet ikke færdige med at slubre japansk nudelsuppe i sig. Ramen-steder er der nemlig nok af - fra Papa Ramen til Slurp . Bare ikke i postnummer 2100.

Men nu kan københavnerne i øvre ende af Sortedams Sø godt pakke etiketterne langt væk og indstille sig på at få lyd i mundtøjet under aftensmåltidet.

Ramen skal slubres. Højt. På den måde nedkøles den skoldhede suppefond, inden den rammer tungen. Er man novice eller har man bare brug for et lille brush up på alle skrevne og uskrevne ramenregler, kan man passende følge denne spiseguide.

Hos Mikkellers Ramen to Bíiru laver de deres nuddelsuppe med kyllingebouillon i tre forskellige versioner: shio, shoyu og miso, der serveres med svinekød eller æg som topping.

Priserne er menneskelige - fra den billigste til 100 kr. til den dyreste på 120 kr. kan de fleste være med på suppedillen.

Ramen to Bíiru. Victor Borges Plads 6, 2100 København Ø.