Folkene bag ny litteraturbar: »Flere og flere søger det fælles og nærværet med andre mennesker«

Trænger København til flere kulturmødesteder? Det mener folkene bag ’Brøg’, der i øjeblikket forsøger at samle de sidste midler til at åbne den første vaskeægte litteraturbar midt i byen.

Hvad er ’Brøg’ for noget?

»Det er en litteraturbar, der skal stå på tre ben: arrangementer, boghandel og spisebar. Tanken er, at ’Brøg’ skal være et sted, hvor folk kan samle sig om litteraturen i uformelle rammer. Derfor skal huset også være åbent dagligt, 12 timer hver dag«.



Blå bog Folkene bag ’Brøg’ Bag ’Brøg’ står Anna Johansen og Claes Benthien. Anna Johansen, født 1978, er bl.a. tidligere kunstnerisk leder af Litteraturhuset og har arbejdet som redaktør på Gyldendal i 9 år. Claes Benthien, født 1961, er bl.a. tidligere daglig leder af Litteraturhuset og har arbejdet i forlagsbranchen og som gastronomisk konsulent. I øjeblikket kører ’Brøg’ en crowdfunding-kampagne, for at indsamle de sidste penge til litteraturbarens opstart. Kampagnen udløber d. 5 januar. Vis mere

Hvorfor er det vigtigt at samle sig om litteraturen, kan vi ikke bare sidde derhjemme og læse hver især?

»Jamen, er det ikke altid fedt at dele de gode oplevelser? Mange kender nok følelsen af at have læst en bog eller været til et arrangement og bagefter have lyst til at vende det med nogen. Det vil man kunne på ’Brøg’!«.

»Det er vores indtryk, at flere og flere i de her år søger det fælles og nærværet med andre mennesker. Her tænker vi især på tendenser som fællesspisning, opblomstringen af mindre festivaler, saloner i private hjem og så videre. Det voksende behov for fællesskaber er en tidstendens, og det er vores drøm at skabe et både kulturelt og sanseligt mødested, hvor vi kan bruge litteraturen som prisme til at forstå den tid, vi lever i. Det skal være et sted, hvor der er plads til samtale, nærvær og fællesskab. Især fællesskab! Det er meget vigtigt«.

Men findes den slags steder ikke allerede, særligt i København?

»Altså, det findes alle mulige steder i Europa og resten af verden, ja, men kombinationen af mad, bøger og livearrangementer, det findes ikke i København«.

»Vi synes, det skal være en helhedsoplevelse at komme ind i det her litteraturrum, og den oplevelse skal spille på flere sanser på én gang. Det er også derfor, det kulinariske bliver en stor del af ’Brøg’. Vi er inspirerede af de mange forskellige litteraturbarer i udlandet, vi selv har besøgt, og som hver især har noget helt særligt at byde på«.

Så kombinationen af mad, drikke og litteratur er et vigtigt element i konceptet?

»Ja, for sanselighed er en vigtig del af fordybelsen, og indtagelsen af mad og drikke bidrager i høj grad til den sanselige fornemmelse. Og så giver det de besøgende noget at tage sig til, det skaber en dejlig uformel atmosfære, og det åbner for samtale og gør mødet mellem folk lettere. ’Brøg’ skal være et analogt alternativ til den digitale verden – her skal vi dyrke fordybelse frem for rastløshed«.

Lige her til sidst: hvorfor skal det hedde ’Brøg’?

»Først og fremmest er det en hyldest til Suzanne Brøgger. Hun skrev i starten af 1980’erne en essaysamling bestående af en blandet buket af tekster, som hun kaldte ’Brøg’, derfra navnet. Suzanne Brøgger er en vigtig dansk samtidsforfatter – hun har skabt dagsordener og altid gjort tingene på sin egen måde«.

Lidt ligesom I håber at gøre?

»Ja, lige præcis!«.