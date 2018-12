Borgmester om lukning af populært taglandbrug på Østerbro: »Det er en papirøvelse, for der kommer aldrig til at holde en bil deroppe«

»Forfærdeligt«, siger Ninna Hedeager Olsen (EL), Københavns teknik- og miljøborgmester, om udsigten til lukning af ØsterGRO, den bæredygtige Østerbro-tagfarm, som er frontfigur i Københavns Kommunes vision om et klimakvarter på det ydre Østerbro.

Politiken skrev i går, hvordan et gammelt krav om 23 parkeringspladser presser bylandbruget og spiseriet ØsterGRO til at kæmpe for overlevelse.

Et enigt teknik- og miljøudvalg for længst sagt, at de gerne vil redde taget fra at blive parkeringsplads.

Men der er er ikke meget, kommunen kan gøre ifølge Ninna Hedeager Olsen. Det er nemlig national lovgivning, der spænder ben.

ØsterGRO Startet i 2014 som en tagfarm, hvis vision var at skabe en lokal og bæredygtig fødevareproduktion i byen, hvor lokale kan få økologiske, lokalt dyrkede afgrøder. Årligt bliver ØsterGRO besøgt af omkring 20.000 mennesker, og i høstsæsonen får 40 lokale familier alle deres grøntsager fra haven. Restauranten, Gro Spiseri, serverer delevenlig mad, som skifter efter sæson.

Hvor står du rent personligt i den her sag?

»ØsterGRO bidrager med præcis det, vi vil med København. Det repræsenterer biodiversitet, lokal produktion af fødevarer, fællesskab og mere grønt i byen«.

Hvad er det, som står i vejen for, at ØsterGRO ikke kan fortsætte som hidtil?

»Vi har i teknik- og miljøudvalget vidst, da ØsterGRO fik deres midlertidige tilladelse, at det ikke nødvendigvis kunne blive permanent. Forvaltningen er blevet pålagt at vende hver en sten for at finde en løsning«, siger Ninna Hedeager Olsen.

»Men der er et krav i lovgivningen om, at der skal være parkeringspladser. Så selv om de (parkeringspladserne på taget, red.) aldrig er blevet brugt, har de været der for at sikre, at man kunne anvende bygningen. I det her tilfælde kræver det, at man enten finder erstatningsparkeringspladser eller ændrer lovgivningen«.

Hvis vi selv bestemte, tror jeg sagtens, at vi kunne finde flertal for at bevare ØsterGRO Ninna Hedeager Olsen (EL), Københavns teknik- og miljøborgmester

ØsterGRO bliver af dig selv og mange andre fremhævet som et sted, der illustrerer, hvilken by København gerne vil være. Hvordan forholder du dig til, at man så ikke kan sikre det rent politisk?

»Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg vil gerne fortsætte med at lede efter en løsning, men den har vi ikke kunnet finde politisk, og det har teknik- og miljøforvaltningen heller ikke været i stand til. Jeg er bange for, det er nået dertil, hvor det er lovgivningen, som skal ændres«.

Radikale Venstres Mette Annelie Rasmussen kalder det »bureaukrati for bureaukratiets skyld«, fordi ingen ønsker de her parkeringspladser. Har hun ret?

»Ja, det har hun. Men det er lovgivningsbureaukrati og ikke noget, som forvaltningen selv finder på. Det er en papirøvelse, for der kommer aldrig til at holde en bil deroppe«.

Hvorfor kan man så ikke bare fortsætte som hidtil i stedet for at ende med et tomt tag?

»Det er, fordi lovgivningen er skruet sammen på den måde, den er. Jeg har hørt, at der er et lovforslag på vej omkring det her, og jeg er overbevist om, at Enhedslistens folketingsmedlemmer vil støtte, at vi får lov til at nedlægge fantasiparkeringspladser uden at erstatte dem«.

Hvordan har du det med at forsvare en forvaltningsbeslutning, som du selv er imod?

»Det er super frustrerende, især fordi vi nok har et andet flertal i København end på Christiansborg. Det er jo op til os kommunalpolitikere at forvalte den lov, som bliver besluttet i Folketinget. Hvis vi selv bestemte, tror jeg sagtens, at vi kunne finde flertal for at bevare ØsterGRO«.

Københavns Kommune har støttet ØsterGRO med over 350.000 kroner, og årligt bliver taget besøgt af mere end 20.000 gæster fra hele verden foruden de faste frivillige, der ugentligt kommer og er en del af taglandbruget.

ØsterGRO forventer at modtage den endelige beslutning om deres fremtid fra Miljø- og Teknikforvaltning inden jul.