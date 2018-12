Københavnerne elsker den: 23 parkeringspladser truer grøn tag-oase på Østerbro med lukning

Et gammelt krav om parkeringspladser presser bylandbruget og spiseriet ØsterGRO til at kæmpe for deres overlevelse. Kommunalpolitikere er imod forvaltningens beslutning.

Bede fyldt med grøntsager. Hønsehus med kaglen og små hoppende kaniner. Og midt i det hele et drivhus, der huser et rost spisested med primært lokale råvarer.

Alt sammen er med til at kendetegne ØsterGRO. Et unikt 600 kvadratmeter bylandbrug tæt ved Ryparken på Østerbro, der siden foråret 2014 har holdt til på taget af det gamle bilauktionshus Nellemann.

Her har lokale familier hver uge kunnet hente de grøntsager, som frivillige fra nær og fjern har været med til at dyrke. Stedet er en essentiel del af Københavns Kommunes version for et klimakvarter, og det er blevet fremhævet i flere internationale medier som et sted, der er værd at besøge i København.

Truet af lukning

Men nu viser det sig, at weekendens julemarked kan blive en af de sidste ting, ØsterGRO kommer til at afholde.

Den næsten 50 år gamle byggetilladelse for matriklen på Æbeløgade siger nemlig, at der er krav om 23 parkeringspladser på den tagflade, hvor ØsterGRO i dag agerer grønt åndehul mellem Fitness World og Danmarks Statistik.

»Hul i hovedet«, siger Livia Urban Swart Haaland, en af ØsterGROs stiftere, om udsigten til måske at skulle fjerne de 110 tons jord fra taget, så der kan stå biler.

De har nu startet en underskriftindsamling for at samle opbakning til bevarelsen af Østergro. I princippet ved ØsterGRO ikke, om de får lov til at blive efter jul, når forvaltningens svar kommer i næste uge.

»Det giver ikke mening, at man som kommune støtter ØsterGRO og bruger det til at brande sine grønne visioner med, og så kan de ikke dispensere for parkeringspladser, der reelt ikke eksisterer«, siger Livia Urban Swart Haaland.

FAKTA ØsterGRO Startet i 2014 som en tagfarm, hvis vision var at skabe en lokal og bæredygtig fødevareproduktion i byen, hvor lokale kan få økologiske, lokalt dyrkede afgrøder. Restauranten, Gro Spiseri, serverer delevenlig mad, som skifter efter sæson.

Københavns Kommune har støttet ØsterGRO med over 350.000 kroner, og årligt bliver taget besøgt af mere end 20.000 gæster fra hele verden foruden de faste frivillige, der ugentligt kommer og hjælper til.

Foto: Lasse Kofod

»ØsterGRO er et fællesskabende, inkluderende byrum, som betyder meget for mange mennesker. Ikke bare frivillige og medlemmer, men også turister og folk, som kommer på besøg for at lære om økologi og bæredygtighed. Det er det eneste af sin art i Danmark, og det er et svar på, hvad København gerne vil tilbyde«, siger Livia Urban Swart Haaland adspurgt, hvad bymarkerne tilbyder.

Har undersøgt alt

Da ØsterGRO i 2014 fik midlertidig tilladelse til at starte deres projekt, informerede Københavns Kommune dem om, at der var 6 parkeringspladser på taget, som der blev dispenseret for på det tidspunkt.

Men i 2016, hvor ØsterGRO søgte om at få permanent tilladelse, var det tal steget til 23. Vel at mærke på et tag, hvor de eneste biler, som har holdt der, er dem, der for år tilbage blev solgt på auktion hos Nellemann.

Lige siden den melding har Livia Urban Swart Haaland og resten af folkene bag ØsterGRO forsøgt at finde en løsning. De har afsøgt mulighederne for at finde parkeringspladser andetsteds i området. Det er ikke lykkedes.

De har også endevendt matriklen for at finde plads til yderligere karosserier, som kan frigøre plads til driv- og hønsehus på taget. På den måde vil man have parkeringspladser på taget - de vil bare være dækket med jord til dyrkning af grøntsager. Sådan en løsning vil kommunen dog formentlig afslå, siger Livia Urban Swart Haaland.