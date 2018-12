Norske Thomas Dybdahl: »Jeg føler mig altid meget lidt hip, når jeg kommer til København«

Fortæl mig om en sang, du har med til os, og om historien bag den.

»Jeg har en ny plade, og jeg kommer til at spille en del nye sange. Den ene sang, vi skal spille, hedder ’When I Go’. Det er en sang, jeg har skrevet sammen med Lera Lynn, og som hun også synger med på på min plade. Der er ikke nogen speciel historie bag sangen. Jeg havde bare lyst til at lave en duet, hvor sangen handler om et engangsknald – en sang om, at den ene part tror, at den anden part bliver såret, fordi vedkommende vil noget mere end bare en engangsfornøjelse. Men faktisk vil den anden part kun netop dét. Så alt er godt. Det er ikke en traditionel sang om hjertesorger, men mere en fortælling om to, der vil det samme«.

Du bliver ved med at vendte tilbage til København og Vega. Hvad er det ved byen og netop dét spillested?

»På en måde er det egentlig vældig enkelt: Man er jo bare et menneske, så man tager de steder hen, hvor man føler sig velkommen. Go where the love is. Med det mener jeg ikke, at der er en betingelsesløs kærlighed. Det ved jeg godt, at der ikke er. Man må jo præstere. Og sommetider er man bare heldig, at det lykkes gang på gang. København har i nogle år været en by, hvori jeg har fået det bedste ud af mine koncerter«.

Du spiller både store arenakoncerter og små intime koncerter. Hvad kan du bedst lide?

»Jeg har ikke en favorit. Det vigtigste er, at selve miljøet passer til formatet. En solokoncert på Vega ville føles lidt mærkeligt, mens en solokoncert i Christians Kirke er perfekt, fordi man underbygger det med miljøet. Men jeg har intet facit på det, og nogle gange bliver man overrasket, selv om man tror, man ved, hvad man kan forvente. For så er det noget helt andet – og heldigvis for det. Det holder det interessant«.