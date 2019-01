Længe ventet københavnsk spisested vil være CO2-neutralt: »Restauranter er nødt til at vågne op til deres ansvar for klimaforandringerne«

Mad står for omkring halvdelen af al CO2-udledning. Det, tror jeg, de færreste er bevidste om Anthony Myint

Siden 2012, hvor Anthony Myint blev far, har han nemlig beskæftiget sig intensivt med bæredygtighed i fødevarebranchen. Han har sammen med sin kone Karen Leibowitz, der også er en del af Mission Chinese Food, stiftet non-profit-organisationen ZeroFoodprint, hvis mål er at gøre det nemmere for restauranter at kortlægge deres CO2-forbrug for derved at kunne bringe det ned til nul.

»Restaurationsbranchen er meget hård, og bare det at planlægge, hvad der skal ske i næste uge, kan være svært. Men restauranter er nødt til at vågne op til deres ansvar for klimaforandringerne. I mange lande er restaurationsbranchen den største andel af fødevareindustrien, større end både landbrug og detailhandel«, fortæller Anthony Myint.

»Og hvis du kigger på CO2-udledninger globalt set, består 11-15 procent af landbrug, 15-20 procent er fra rydning af skove for at producere mere mad og omkring 15 procent af transport, forarbejdning, madspild og så videre. Det vil sige, at mad står for omkring halvdelen af al CO2-udledning. Det, tror jeg, de færreste er bevidste om«.

Men hjælper det, I gør, overhovedet? Risikerer det ikke bare at blive en selvgod branding-strategi, så restauranter kan sælge noget mere?

»Jeg ville da håbe, at de bæredygtige restauranter ville kunne sælge noget mere. For hvis det var en succesfuld branding-strategi, ville det repræsentere et kulturelt vendepunkt. Det tvivler jeg dog på er tilfældet lige nu«, svarer Anthony Myint.



»Selvfølgelig er der en fare for, at det bare bliver en falsk facade, men det mener jeg ikke, at der er hos os. Vi er dem, der stiller de allerhøjeste krav overhovedet. Og altså, hvis en restaurant giver titusinder af dollars til et miljøprojekt, på hvilken måde er det så greenwashing? Det er åbenlyst gavnligt på et meget direkte niveau. Man kan godt sige, at der er noget hyklerisk i at servere en burger og så sende nogle penge til et godt formål, men selv det er da bedre end slet ikke at gøre noget. Der er ingen, som påstår, at de er perfekte«.

Jeg bliver jo nødt til at spørge. Du er fløjet hertil fra USA. Hvordan passer det sammen med dine idealer?

»Ja«, siger Anthony Myint og trækker på skuldrene. »Alt, jeg kan gøre, er at kompensere for det«.

Indtil videre er det kun Noma, Amass, Øl&Brød, PMY, WarPigs og inden længe også Mikkellers øvrige restauranter, der er del af ZeroFoodprint i København. Men planen er at få flere med.