Genkender du Københavns finurlige detaljer? 900 fotografier dekorerer metrohegn i Sydhavnen

Er du også en af de københavnere, der er vant til at suse gennem gaderne på din cykel?

Så gør du uden tvivl noget godt for både dit helhed og klimaet. Men du risikerer også at gå glip af nogle af byens små detaljer.

Heldigvis er der hjælp og inspiration at hente. En af pointerne med projektet ’Sydhavnen i farver’ er nemlig at inspirere til at se byen på nye måder, så man får øje på forskelligheder, farver og finurligheder i et kvarter.

Udstillingen, der hænger som en kæmpe billedmosaik på metrohegnet ved Sluseholmen, består af 900 farvekoordinerede fotos – alle fanget i Sydhavnens afkroge og organiseret efter farverne gul, orange, rød, pink, lilla, blå, turkis og grøn.

Foto: Ladies Drawing Night Cph

Det er gruppen ’Ladies Drawing Night Cph’, der står bag de 900 fotografier. Gruppen består af ni kvinder, der har arbejdet med projektet frivilligt.

900 fotografier

l løbet af sommeren og efteråret 2018 cyklede de rundt med smartphones i hænderne for at dokumentere farverige detaljer i Sydhavnens forskellige kvarterer. De havde hver især én farve at fokusere på.

Ladies Drawing Night Cph ‘Ladies Drawing Night Cph’ består af følgende ni kvinder: Christina Bruun Olsson, Berit Winsnes, Bettina Kjærulff-Schmidt, Grethe Bruun, Christine Bandholm, Signe Pildal Hansen, Ulla Hilden, Ulla Korgaard og Birgitte Ramsø Thomsen. Alle arbejder inden for grafisk design og kommunikation.

12. januar fra 14-15 er der reception for de 900 fotografier, der skal give et anderledes indblik i dagligdagen i Sydhavnen.

Og ellers kan ’Sydhavnen i farver’ findes ved Sluseholmens metrohegn til juni 2019.

Projektet er en del af Byens Hegn, som er det grønne hegn, der omgiver metrobyggerierne diverse steder i Københavns bybillede. Både professionelle kunstnere og amatører kan søge om at udsmykke hegnene.

Læs mere her og her.

Reception for ‘Sydhavnen i farver’, 12. januar 14-15. Frederikskaj 2, 2450 København SV – ved den kommende Sluseholmen metrostation.