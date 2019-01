Amerikanske superstjerner gæster Fyn: Tinderbox føjer fire nye navne til festivalplakaten

Det er superstjernerne The Chainsmokers, der til sommer gæster Tusindårsskoven i Odense. Duoen får følgeskab af Sheryl Crow, Skunk Anansie og Gnags, og plakaten tæller nu i alt 13 navne.

I efteråret fandt den første bølge af offentliggørelser sted til sommerens festival i Odense. Her blev sløret løftet for de første ni artister med den succesfulde popsangerinde Lana del Rey øverst på plakaten.

Nu er arrangørerne klar med endnu en række navne.

Dagens første offentliggørelse er den amerikanske duo The Chainsmokers, der særligt er kendt for det verdensomspændende hit ’Closer’, som gennem de seneste tre år har været den tredje mest afspillede sang på Spotify. Derudover har den 2,7 milliarder afspilninger på YouTube, og den har ligget nummer ét på singlehitlisten i mere end 20 forskellige lande. I Danmark har den bl.a. opnået dobbelt platin.

Faktisk har The Chainsmokers hele tre sange i top 25 over de mest streamede sange på Spotify, hvilket kun Ed Sheeran og Justin Bieber også har opnået. Besøget til sommer bliver The Chainsmokers første besøg på en dansk festival.

Dagens anden offentliggørelse er den amerikanske sanger og sangskriver Sheryl Crow. Sheryl Crow startede sin karriere i 80’erne som korpige hos stjerner som Michael Jackson, Tina Turner, Joe Cocker, George Harrison, Stevie Wonder og Rod Stewart.

I 1993 udgav hun solopladen ’Tuesday Night Music Club’, der med hitsinglen ’All I Wanna Do’ gjorde hende til en verdensstjerne. Siden da har hun solgt mere end 50 millioner plader på verdensplan, fået ni Grammy-priser og har indspillet sangen ’Tomorrow Never Dies’ til James Bond-filmen af samme navn.

Sidste år kunne Tinderbox trist meddele om et afbud fra engelske Skunk Anansie. Men i år kan festivalgæsterne glæde sig, for nu er det lykkedes festivalen at få fingre i bandet, der i år kan fejre 25 års jubilæum.

Dagens sidste offentliggørelse er det danske rockband Gnags med Peter A.G. i front. Trods mange år på bagen bliver sommerens optræden bandets debut på Tinderbox.

Gnags har gennem de seneste 50 år sat gang i dansegulvet, stuerne og koncertpladserne med hits som ’Vilde kaniner’, ’Mr. Swing King’, ’Den dejligste morgen’, ’Danmark’ og mange flere.

Programmet for Tinderbox 2019 tæller altså nu The Chainsmokers, Gnags, Skunk Anansie, Sheryl Crow, A$AP Rocky, Benal, Dropkick Murphys, L.O.C., Lana Del Rey, Lydmor, Macklemore, Suspekt og Swedish House Mafia.

Programmet forventes at blive udvidet yderligere sidst på måneden.

Tinderbox 2019 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 27.-29. juni 2019, og billetter kan købes her.