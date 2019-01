Tivoli afslører de første hovednavne til Fredagsrock: Tom Jones og Den Gale Pose gæster Plænen til sommer

For 22. år i træk kan Tivoli præsentere en række af open air-koncerter, som fredag efter fredag fra det sprudlende forår til sensommerens mere kølige temperaturer sætter lyd til Tivolis smukke have.

I dag løfter arrangørerne sløret for de første to navne - et internationalt såvel som et nationalt navn. Det er nemlig den go’e gamle Tom Jones og den ligeledes halvgamle rapgruppe Den Gale Pose, der er de første artister på årets program. Årets øvrige Fredagsrock-program forventes offentliggjort 21. marts.

Er du en af dem, som bare må opleve Tom Jones live, så må du hellere sætte et stort kryds i kalenderen 5. juli kl. 22. Tom Jones, som gennem sin lange karriere har solgt mere end 100 millioner albums, gør nemlig sin entré i Tivoli denne sæson. Der bliver fri adgang til koncerten, når først entré til Tivoli er betalt. Men vil du helt tæt på verdensstjernen, vil der være mulighed for at sikre sig en særskilt billet til Tivolis Inner Circle. En sådan billet koster 175 kr. og kan købes fra fredag 18. januar klokken 10.

Tom Jones er efterhånden en ældre herre på 78 år og »en af de artister, man ikke kan komme udenom«, skriver programchefen for Tivoli Fredagsrock Thor Feilberg i en pressemeddelelse.

Dansk rap på plakaten

Er du stor fan af rapperne fra Den Gale Pose, kan du glæde dig over, at de igen kan opleves live. Den præcise dato hedder fredag 26. april kl. 22.

Skruer vi tiden tilbage til 1997, året hvor Tivoli Fredagsrock fandt sted for første gang, kunne vi også her opleve rapperne fra Den Gale Pose, der sammen med Hvid Sjokolade spillede til den første Fredagsrock i Tivoli nogensinde. Nu er de tilbage på den selvsamme weekend som for 22 år siden og det »er smukt«, skriver Thor Feilberg i pressemeddelelsen. Her kan fans og publikum kan glæde sig til klassikere som ’Spændt Op Til Lir’, ’Definitionen Af En Stodder’ og ’Den Dræbende Joke’. Koncerten bliver startskuddet for gruppens genforeningsturné.

Den Gale Pose var banebrydende, da de i 1990’erne var med til at definere en ny lyd i dansk rap. Ud over Jesper Dahl ( Jokeren) og Nicholas Kvaran vil også Szhirley samt Dj Static være at finde på scenen i april.

I pressemeddelelsen skriver Jesper Dahl aka. Jokeren, at han glæder sig til at stå på scenen igen. Han mindes også den første gang til Fredagsrock sammen med Den Gale Pose:

»Jeg husker engang, vi skulle spille herinde, hvor jeg var så nervøs, at jeg lige tog en tur i Dæmonen, og så var jeg klar igen. I starten var det jo ikke fordi, at vi var dem, der solgte flest plader. Men set i bakspejlet er der mange, der ser de første plader som nogle klassikere. Det var det samme, da vi udkom med ’Spændt Op Til Lir’. Men det har bare være noget, der har stået igennem tiden. Det kan man da godt kalde en evergreen. Og det kan vi godt være stolte af«.