Læs dit månedshoroskop: Her er Ibyens bedste tip til din februar i København

Hver måned guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens stjernekigger, Astrolog-Brian, der lægger horoskopet.

Ibyens astrolog Brian Teglgaard siger:

Der er i februar en stærk arbejdsom energi, der gør det vigtigt at få et afbræk, og her er vinterferien ikke nok. Neptuns indflydelse er stærk i første halvdel af februar. Hent inspiration i musikkens, filmens og teatrets verden. Scenen er sat, og det gælder om at vælge det, der inspirerer dig.

Vædderen (21. marts-20. april)

Månedens første weekend bliver på alle måder vild og hektisk. Du må finde et afløb for din energi og nogle venner at mødes med. Selv om musikken har et sikkert tag i dig, søger du mod grænseoverskridende oplevelser. Du prøver noget helt nyt i midten af februar.

Ibyen anbefaler: Hårde industrielle dunk inspirerer dig. Svedende kroppe inspirerer dig. Du løser billet til et tredelt sociokoreografisk værk med techno, rave, stroboskopblink og fluorescerende lys. Kraften suser i dine årer. Du er klar til »et besættende og neonfarvet billedmaleri, hvor dansen presses ud i de yderste kroge af det fysisk mulige«.

Untz. 20.-23. feb. kl. 19. Ku.be. Dirch Passers Allé 4, Frb. Entré: 40-125 kr.

Tyren (21. april-21. maj)

I starten af februar tager du gerne ud med vennerne. Får du din udlængsel indfriet, kan din vinterferie foregå på rejse lagt væk hjemmefra. Men i weekenden den 16.-17. og i dagene efter kan du sammen med vennerne få ’en stor oplevelse’, der bliver alle pengene værd.

Ibyen anbefaler.Ja, åh-hå-hå! Det er nemlig pisseskægt i Allerød. Igen. For gud ved hvilken gang genopsætter teatret heldigvis ’Kvinde kend din krop’, og da du ikke har haft fornøjelsen endnu, har du en stor glæde i vente. Vi taler kvinderoller, orgasme og overgangsalder. Det’ grineren.

Kvinde kend din krop. 19. feb.-29. maj. Mungo Park. Fritz Hansens Vej 23, Lillerød

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

Du har fart på og vil gerne være med til det hele. Du befinder dig godt på slap line og kan underholde andre. Skal du underholdes, må det ske på en aktiv måde, hvor du bliver involveret som tilskuer. Du finder let inspiration i alt, hvad der foregår omkring dig.

Ibyen anbefaler: Hvad inspirerer mere end en god gammeldags brøler? Coming of age-forestillinger som ’Finn og de fem fajl’ lægger scene til fejl, fald og fuckups i den svære ungdom. Det er tegner og kunster Jakob Tolstrup, musiker Simon Muschinky fra When Saints Go Machine og skuespiller Emil Blak Olsen, der står bag stykket, der er skrevet af Magnus Iuel Berg.

Finn og de fem fajl. 2.-24. feb. Zangenbergs Teater, Pilestræde 55, Kbh. K

Krebsen (22. juni-22. juli)

Dine fremtidsmuligheder optager dig, og det er her, dit fokus er. Du tænker i nye baner og tiltag. Måske et nyt job? For at komme ud blandt andre kræver det nok et kærligt skub. Det får du midt på måneden, og så er der både lærerige og underholdende oplevelser til dig.

Ibyen anbefaler:Du vidste det ikke, men planter kan kommunikere. Hvordan det lyder oversat til musik, kan du høre til natkoncert med Claudia Comtes totalinstallation ’I Have Grown Taller from Standing with Trees’ på Copenhagen Contemporary 22. februar under Strøm-festivalen. Det bliver skovligt og inderligt, når du lægger dig til rette mellem de 45 6 meter høje afbarkede stammer i udstillingshallen.

Sovekoncert mellem træerne. 22. feb. Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173, Kbh. K

Løven (23. juli-23. august)

En kærlig start på måneden gør både livet og hverdagen lettere. Du må indrette dig mere efter andre. Skruer du op for charmen, får du det alligevel, som du gerne vil. Hvis du vil opleve andet i byen end kærlighedsfilm i biografen, må du selv komme med et forslag.

Ibyen anbefaler:Giv efter for din romantiske stemning – syng det ud i selskab med et stjernecast på Folketeatret. I den gamle danske musical ’Mød mig på Cassiopeia’ er der masser af flirt og kærlige hits i teatersalen, og arm i arm med din date nynner du garantrisse ’Den allersidste dans’ på hjemvejen.

Mød mig på Cassiopeia. Til 3. mar. Folketeatret, Nørregade 39, Kbh. K

Jomfruen (24. august-23. september)

Når det gælder de kulturelle oplevelser i byen, er du nærmest umættelig. På den måde kan du være meget udfarende. Efter den 10. kan det være markant anderledes oplevelser, du går efter. De skal både hygge, stimulere sanserne og være romantisk, hvis du er i det hjørne.

Ibyen anbefaler: Hygge kan også være stor lyd oplevet fra bløde sæder. Der skal høje toner, italienske ord og varmblodigt temperament til i februar, skal der. Du sprænger banken og tager i Operaen, hvor Puccinis eventyr om en iskold og morderisk prinsesse synges, så hjertet svulmer, og pulsen stiger.

Turandot. Til 8. juni. Operaen. Ekvipagemestervej 10, Kbh. K

Vægten (24. september-23. oktober)

Du kan både overraske og blive overrasket første weekend af måneden, hvor det er sjovt og festligt at komme ud. Herefter trækker du dig sikkert og virker måske lidt kedelig. Du lægger mange kræfter i at nå dine mål, og resultaterne betyder, at det er al tiden værd.

Ibyen anbefaler:Kedelig? Dig? No way. Du er og bliver en dramaqueen, kære vægt, og du skal fluks af sted til Det Ny Teater, der lige nu viser ’Phantom of the Opera’, for gud ved hvilken gang. Vi taler store skrud og og Andrew Lloyd Webber for fuld udblæsning. Eller som teatret så kækt selv siger: »Et phantastisk gensyn med den ultimative musicaloplevelse«.