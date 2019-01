Læser til brevkassen: Jeg elsker mine venner, men de synes ikke, jeg bruger nok energi på dem. Hvad skal jeg gøre?

Ibyens brevkasse giver dig hver tirsdag syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig københavner ind som medredaktør, så de sammen kan give dig love – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Jeg udviser for lidt kærlighed. De hårde ord kommer fra mine venner. Jeg er 26 år gammel, og jeg har haft travlt, siden jeg for nylig fik et nyt job. Det er her, mine venner føler sig tilsidesat. Flere af dem har uafhængigt af hinanden og på forskellige måder ladet bemærkninger falde om manglende engagement fra min side.

Senest, da jeg havde en kaffeaftale med en ven. Han er nybagt far og havde datteren med. Jeg kom ti minutter for sent, og straks faldt hammeren. Han var tydeligvis skuffet, og resten af aftalen endte med at være akavet. Hvad skal jeg gøre? Jeg elsker mine venner, men de synes ikke, jeg bruger nok energi på dem.

Kh den skuffende

Ugens gæsteredaktør

Alexander Vesterlund

Tak for at kaste lys over temaet ’venskaber og skam’. Det er et problem, jeg kan relatere til for tiden, fordi jeg befinder mig i et nyt parforhold, og de fleste andre aktiviteter falmer lidt ved siden af en ny og spændende forelskelse.

Jeg har endda taget mig selv i at skrive på min to do-liste, at jeg skulle huske at ønske venner tillykke med deres babyer – det stod ved siden af deadlines og andres arbejdsrelaterede ting Alexander Vesterlund

Jeg har endda taget mig selv i at skrive på min to do-liste, at jeg skulle huske at ønske venner tillykke med deres babyer – det stod ved siden af deadlines og andres arbejdsrelaterede ting. Så slog det mig, at jeg måske var blevet lige lovlig kølig. Kender du det?

Ugens gæsteredaktør Alexander Vesterlund Alexander Vesterlund, 35 år, er kritiker og skribent på Politiken. Han bor på Frederiksberg sammen med sin kæreste.

Men der må være plads til en gang imellem at være en dårlig ven i et godt venskab. Som regel kan vi kun følge med i vores venners liv fra sidelinjen, og tit er vores hoveder alle mulige andre steder, intensiteten i venskaberne kommer og går. Man må godt have forventninger til sine venner, men de bør være små.

Ellers vil jeg råde dig til at tage på et uanmeldt besøg; lav noget pasta, eller hjælp ham med at stemme hans ukulele Alexander Vesterlund

Men I kan på ingen måde sidde og have det akavet. Hvis der ikke findes et sprog imellem jer til at håndtere den slags følelser – hvilket der ikke gør i de fleste venskaber – må du ty til handlinger. Hvis du ikke også gør dig lidt umage, slutter venskaberne eller bliver til pseudoenskaber.

Når din ven blev så såret over din forsinkelse, stikker det helt sikkert dybere. Kan du huske, hvorfor I overhovedet blev venner til at starte med? Husker du at spørge om, hvad han går og laver eller tænker på?

Ellers vil jeg råde dig til at tage på et uanmeldt besøg; lav noget pasta, eller hjælp ham med at stemme hans ukulele. Giv din ven lidt kærlighed, inden du suser videre med dit nye arbejde. Tillykke.