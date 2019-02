Over 1.000 har allerede gjort det: Nu kan du plotte ind, hvor du føler dig mest udsat som cyklist

Mangler der lys på vejen, når du cykler hjem om aftenen? Vrimler det med buspassagerer på cykelstien? Eller er du ved at blive kørt ned, hver gang kører over krydset i centrum af byen?

Nu kan du på et interaktivt kort taste de steder ind, hvor du føler dig utryg, når du cykler gennem København.

Det er Cyklistforbundet, der i forbindelse med kampagnen ’Cykelland.nu’ har oprettet kortet.

»Det har vi gjort for at få håndgribeligt bevismateriale på noget, som vi godt vidste i forvejen, nemlig at det rigtig mange steder i Danmark, hvor der er mange problemer«, siger Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam.

Landeveje uden cykelstier, smalle cykelstier, dårligt regulerede lyskryds er nogle af de ting, cyklister rundt om i landet allerede har plottet ind på kortet.

Indtil videre er der kommet over 1.000 indberetninger ifølge Klaus Bondam, og han forventer, at der kommer mange flere i de kommende uger, mens kampagnen løber. Det er særligt i storbyerne, hvor cyklister har indberettet utrygge cykelsteder. I Sønderjylland er der indtil videre kun indtastet fire steder og tre af dem ligger i Haderslev.

Skred i cyklisters opførelse

Klaus Bondam fra Cyklistforbundet er godt klar over, at det er en subjektiv oplevelse, hvornår man føler sig utryg, men det handler om at få sendt et signal til kommunerne om, at der er steder, hvor deres cyklende borgere føler sig utrygge.

Og så er det et signal til landets politikere om, at de skal hjælpe kommunerne til at investere på området, og derfor løber kampagnen frem til folketingsvalget, siger han.

Det skal være mere sikkert at færdes som cyklist, hvis flere skal vælge bilen fra og cyklen til, mener Cyklistforbundet. Foto: Jens Dresling

Manglende eller smalle cykelstier er noget, kommunerne kan gøre noget ved. Men nu cykler jeg for eksempel gennem Nørrebro, der nok har Danmarks bredeste cykelsti, og der, hvor jeg føler mig utryg, det er blandt de cyklister, der kører råddent med deres telefoner og kaffe i hånden. Det kan kommunerne vel ikke gøre noget ved?

»Jo, det kan en kommune faktisk godt gå ind og gøre noget ved. De kan signalere meget tydeligt til cyklisterne, at de skal koncentrere sig om deres kørsel«, siger Klaus Bondam.

Han mener, der ved at ske et skred i den måde, danskerne opfører sig på i trafikken, og det er gælder ikke kun cyklisterne.

»Det er en effekt af mig, mig, mig-samfundet at glemme opmærksomheden på andre. Men det er en helt anden snak«, siger direktøren.

Sammen med kortet og kampagnen har Cyklistforbundet fremsat fire forslag til at forbedre cykellivet i Danmark:

Gennem en cykelpulje på 100 millioner kroner skal 25.000 danskere have tilskud til at købe en elcykel. Formålet er at give billister et alternativ til bilen. Der skal indføres 30 km/t-zoner i områder med mange gående og cyklister. Folk, der har mere end tre kilometer til arbejde, skal belønnes med et årligt skattefradrag på 5000 kroner, hvis de vælger cyklen som transportmiddel. Kommunerne skal gennem en statslig pulje på 200 millioner kroner årligt, kunne få tilskud til cykelstier og andre tiltag, der kan forbedre cykelinfrastrukturen.

