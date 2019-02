Læser til brevkassen: Alle mine venner er pludselig biseksuelle. Går jeg glip af noget?

Ibyens brevkasse giver dig hver tirsdag syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig københavner ind som medredaktør, så de sammen kan give dig love – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Jeg er en 30-årig heterofyr, og jeg har aldrig haft andet end kvindelige partnere, og jeg har egentlig heller aldrig haft noget behov for at udforske den anden side. Men nu er jeg blevet i tvivl.

Alle omkring mig er pludselig biseksuelle, det er nærmest blevet en trend. Flere af mine venner taler om vilde oplevelser med deres eget køn, og selv om jeg ikke tænder specielt meget på tanken, er jeg bange for at gå glip af noget.

Bør jeg udforske, om det der med ’hetero’ og ’homo’ ikke bare er samfundsstrukturel kassetænkning? 30-årige heterofyr

Bør jeg udforske, om det der med ’hetero’ og ’homo’ ikke bare er samfundsstrukturel kassetænkning, og forsøge at elske frit på tværs af kønnene? Eller vil det skabe rod og kaos i mit ellers fredelige heteroliv?

Kh heterofyr

Gæsteredaktører Gents:

En fin tommelfingerregel, når snakken går om sex, er, at man ikke skal gøre noget, man ikke har lyst til, men at smide lidt nysgerrighed og åbenhed in the mix skader nok ikke.

For at tage det sidste spørgsmål først så tror vi bestemt ikke, at lidt romancer i uvante retninger vil skabe »rod og kaos« for dig. Tværtimod ville det måske skabe nye perspektiver for dig. Der er i hvert fald ikke noget at være bange for, hvis du en dag skulle få lyst til at have sex med f.eks. en anden mand!

Ugens gæsteredaktører Gents Gents består af Niels Fejrskov Juhl og Theis Vesterløkke. Duoen er blevet rost for deres ’cremecore’ 80’er-lyd. Til efteråret udgiver de et nyt album.

Enten finder du ud af, at det er det fedeste, eller så finder du ud af, at det ikke er noget for dig. Husk på, at seksuelle lyster og fantasier udvikler sig med årene, hvilket du skal være totalt åben over for. Hvis du møder dit sexliv med det in mente, tror vi ikke, at du skal være så nervøs for, om du går glip af noget.

Hvis man kan arbejde som 73-årig, kan man sgu også knalde Gents

Nu kender vi dig jo ikke, men som 30-årig har du nok været seksuelt aktiv i højst 15 år, og du er i dit sexlivs forår, så lad endelig være med, at tro at tiden er ved at rinde ud for dig. Vores generation bliver virkelig gammel, så du har jo oceaner af tid at give af! Hvis man kan arbejde som 73-årig, kan man sgu også knalde.

Seksualitet og seksuelle præferencer er jo ikke noget, man vælger, så vær forsigtig med at kalde biseksualitet ’en trend’, og vær åben over for, at du en dag får lyst til noget, som du endnu ikke har prøvet. Seksuelle oplevelser skal være drevet af lyst – ikke Fomo.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

I er jo en uddøende race, jer straights, selv om I formerer jer som rotter. For et par år siden viste et studie, at under halvdelen af teenagere i England identificerer sig som helt og holdent heteroseksuelle, så det er nu, du virkelig har chancen for at være på den rigtige side af verdens seksualhistorie. Og jeg oplever ligesom dig, at min omgangskreds bliver mere og mere regnbuefarvet.