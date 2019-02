5 koncerter for under en hund: Endagsfestival inviterer til fest i weekenden

5 koncerter for under en hund:

Fem koncerter for 90 kroner.

Det er prisen for at deltage i endagsfestivalen Uhørt Præsenterer...!, Uhørt Festivals vinterindpakkede lillesøster – i hvert fald hvis du er en af de 100 første og hurtigste, der køber billet.

Det er fjerde gang, festivalen for ny dansk musik holder gryden i kog med en minifestival et halvt års tid, før det igen går løs over to hele festivaldage på Vesterbro med alt det bedste nye fra den danske musikscene.

Men det er nu ikke fem helt ukendte bands, der udgør aftenens program. Der er nemlig tale om fem af de stærkeste bidrag fra sidste års udgave af Uhørt Festival: kvartetten Moon Mountain, den elektroniske popduo Dusin, r’n’b-sangeren Elijah Okello, dj-duoen Boye & Sigvardt og The Bowdashes.

Som noget nyt finder arrangementet denne gang sted på Rust, og ikke i Pumpehuset, der har været vært for arrangementet de seneste tre år.

Uhørt Præsenterer...! 23. februar fra kl. 19.30 på Rust, Guldbergsgade 8, Kbh. N.