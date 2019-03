Synes du også, det svært at være mand i 2019? Ny mandegruppe inviterer til guytalk og lejrbål på Kalvebod Fælled

Cirka 30 minutters transporttid fra Indre København ligger Kalvebod Fælled.

Her på Vestamager findes et væld af fugle, en selvsået birkeskov, køer, heste, råvildt.

Og snart danner de naturskønne omgivelser også rammen for en række mandegrupper, hvor mænd kan mødes og tale om alt fra mandestereotyper og hjertesorger til hverdagsproblemer.

datoer for mandegrupper i naturen Mandegruppen for 20 til 34-årige: 28. marts 11. april 25. april 9. maj 23: maj 6. juni 20. juni Mandegruppen for 35 til 50 årige: 9. april 23. april 7. maj 21. maj 4. juni 18. juni

Det er organisationen DareGender, der beskæftiger sig med køn med særligt fokus på mænd og maskulinitet, som står bag eventet.

»Der er ikke noget bestemt på programmet. Udgangspunktet er, hvad deltagerne går og tumler med. Så kan der opstå en fælles refleksion, og det er en måde at opleve, at man ikke er alene med sine tanker«, siger Eskil Holten Haargaard fra DareGender.

Snak om lejerbålet

Samtalerne kommer til at foregå rundt om en bålplads på Kalvebod Fælled. Men hvad der præcis skal snakkes om, kommer an på, hvad der ligger mændene på sinde. Formålet, siger Eskild Holten Haargaard, er at skabe ’et inkluderende rum for og mellem mænd, hvor der er plads til dele vanskelige følelser, problemer i hverdagen og tale om maskulinitet’.

»Man kunne sagtens forestille sig lignende grupper til kvinder, men vi synes generelt, at det er et mere aktuelt problem for mænd. Kvinder er ofte gode til at bede om hjælp og tale om følelser, hvor mænd er bedre til at bestille fodboldbilletter til en Liverpool-kamp om to år, end de er til at bestille tid hos lægen«, siger Eskil Holten Haargaard.

DareGender har to mandegrupper i naturen: Den ene er for 20 til 34-årige og den anden for 35 til 50-årige. Det er gratis at deltage.

Men hvad skal man så gøre, hvis man er under 20 eller over 50 år og gerne vil være med? Man må væbne sig med tålmodighed, siger Eskil Holten Haargaard.

»Mit bedste råd er lige nu at holde øje med, hvilke tilbud der kommer. Vi kan mærke, at der er en stor interesse, og vi håber at kunne lave flere mandegrupper i naturen i fremtiden«.

Inden DareGender drager ud på Kalvebod Fælled og tænder bålet, holder de to infoaftenener. Og der behøver man ikke tage længere end til Sydhavnen, hvor de har kontor på Enghavevej 80 3. sal.

14. marts kl. 18 for mænd mellem 20 og 34.

19. marts kl.18 for mænd mellem 35 og 50.

Mere info her.