Byens bedste shawarma? God mad på budget? Manden bag Gasoline Grill anbefaler spisesteder i København

Hvor går du hen for at spise på budget?

»Jeg har lyst til at svare Bar’Vin, men det kan godt være, det ville være for arrogant. Nogle vil jo nok mene, at det er dyrt, men det synes jeg ikke, at det er. Jeg kan sagtens bare bestille en hovedret derinde til 200 kr. og blive mæt. Og så kan det godt være, at du kan få tre retter andre steder til nogenlunde samme pris, men hvad nu hvis den ene ret på Bar’Vin er bedre end tre retter et andet sted?«.

»Ellers kan jeg også godt lide Kate’s Joint på Nørrebro. Det er en klassiker på Blågårdsgade, som serverer vegetarisk mad. Det er indisk og mellemøstligt inspireret, og så det er det sindssygt godt og billigt«.

»Hvis jeg nu skal ud en fredag, ville jeg tage på Spaghetteria eller Italo Disco. Eller Anarki, Mêlée, Hos Fischer eller Gaarden & Gaden. Der er virkelig mange gode steder«.

Insidertips SPIS I BYEN Hver uge spørger Ibyen nogle af Københavns bedste kokke og madører: Hvor går du ind, når du går ud? Vi har blandt andet spurgt Bruna Mia Dieni fra Chicky Grill, torvehallernes fiskehandler og Nadine Redzepi.

Blå bog Klaus Wittrup Uddannet cand.merc fra Aalborg og Aarhus Universitet. Sidenhen har han startet flere virksomheder og arbejdet hos blandt andre Aarstiderne, Meyers og Irma. I 2016 åbnede han burgerbaren Gasoline Grill i en tankstation i København. Stedet fik 5 hjerter af Politikens anmelder, der skrev: »Gasoline Grills bud på den klassiske amerikanske hamburger kandiderer til titlen som Københavns bedste«. Ifølge det internationale medie Bloomberg er der imidlertid tale om intet mindre end en af verdens bedste burgere. I dag ligger der fire Gasoline Grill i København. Snart åbner der en femte på Værnedamsvej, og der skulle være endnu en på vej inden længe. Gasoline Grill på Broens Gadekøkken har netop fået Det Økologiske Spisemærke i guld, som indikerer, at 90-100% af ingredienserne er økologiske. At det kun er denne Gasoline Grill, der har fået mærket, skyldes, at de andre steder sælger sodavand som Squash og Coca-Cola, der trækker ned i regnskabet. Vis mere

Hvor går du hen, når du skal i byen?

»Jeg har gået rigtig meget i byen før i tiden, men nu har jeg vel nået en alder, hvor jeg tager på restaurant og drikker vin i stedet. Jeg kan også godt lide værtshuse uden røg, Palæ Bar for eksempel. Men jeg tager ikke på klub«.

Hvad spiser du med tømmermænd?

»Jeg har to gode steder«.

»Det ene er Kebabistan på Istedgade. Det kød, de serverer, er ret unikt i København. Det er marineret og krydret på en anden måde end andre steder, og så er det ikke så grynet. Det er saftigt. Og så er deres chili sindssygt god. Jeg spiser altid deres shawarma i pitabrød i stedet for durum, fordi der er en bedre kød til brød-ratio, og hvis jeg er meget sulten, bestiller jeg to«.

»Det andet sted er Slurp Ramen. Det smager virkelig autentisk af Japan, og jeg er helt vild med Japan. De bruger gode råvarer, og der er lagt meget arbejde i det. Og så er det salt, og det vil man jo gerne have, når man har tømmermænd«.

Foto: Jacob Ehrbahn

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Kastellet! Jeg har boet lige ved siden af, og før jeg gjorde det, havde jeg faktisk aldrig rigtigt været der. Det er bare et ekstremt fedt sted«.

»Af spisesteder kunne jeg nævne mange steder, men jeg vil sige Hala Ma Deli på Blegdamsvej. Det er sådan en vegansk deli, der er drevet af nogle unge drenge, og første gang, jeg var dernede, tænkte jeg bare »shit, hvor er det godt, det her«. Det er grøntsager med sindssygt meget smag«.

Er der nogen madtrends, du synes er overvurderede?

»Jeg vil jo helst ikke bashe nogen, men jeg forstår ikke grønne madkoncepter, som ikke er øko. Det er relativt billigt, når det kun er grøntsager, og de mennesker, som går ind på en salatbar, vil nok også gerne have økologisk«.

Har du fået en ret på en anden restaurant, du er lidt misundelig over?

»Jeg vil ikke sige misundelig i forhold til mine egne restauranter, men der er helt klart retter, som jeg har fået og tænkt »fuck, det smager godt, det her«. Det kan være alt lige fra Noma, hvor jeg har fået nogle af de bedste retter, jeg nogensinde har smagt, men også bare en helt enkel shakshuka på Atelier September. Der spiser jeg ofte til frokost, og det smager bare lækkert«.

»Og så hvalen hos Røde Claus«.

Hvalen ...?